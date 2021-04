Verónika Mendoza, lideresa de Juntos por el Perú (JP) y exparlamentaria. | Fuente: Congreso de la República

La candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, dijo categóricamente que "de ninguna manera" respaldará a Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral que se celebrará en junio próximo. Al 92, 759 % de las actas procesadas por la ONPE, el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 19, 008% de los votos emitidos a nivel nacional, mientras que la candidata de Fuerza Popular logra el respaldo del 13, 327 % de los electores.



"Así como tengo dudas respecto a [Pedro] Castillo y su propuesta, también tengo dos certezas: una, que con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina. No hay posibilidad de diálogo ni de negociación con una fuerza política que sigue defendiendo hasta el día de hoy una dictadura en la que se persiguió, se esterilizó, que copó el anterior Congreso para hacer sus negociazos, para garantizar impunidad de sus parlamentarios. Y, dos, que pase lo que pase, es fundamental que, quienes creemos en la democracia y queremos cambios de fondo, nos organicemos", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

EL MENSAJE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Verónika Mendoza señaló que tiene algunas preocupaciones acerca de las propuestas de Pedro Castillo y espera que sean "despejadas en los próximos días y semanas" por el propio postulante de Perú Libre.



"Es momento de escuchar al pueblo peruano, a los electores del señor Castillo y al propio Castillo para tener claro qué propone y hasta dónde está dispuesto a defender lo que propone. Él ha planteado que hay que incrementar el presupuesto de educación al 10 %, pero no quiere hacer una reforma tributaria, o se opone a una educación para la igualdad en un contexto donde las mujeres son víctimas cotidianas de la violencia. Eso para mí como mujer y como madre me preocupa muchísimo", sostuvo.

Verónika Mendoza indicó también que sería "insensato", de parte de todas las fuerzas políticas que han recibido un respaldo ínfimo" en los comicios generales, "pretender mantener las mismas reglas de juego" en la sociedad peruana y la Constitución de 1993, ya que los ciudadanos ya hablaron en las urnas y piden "cambios de fondo".

"El pueblo peruano, con su voto, nos ha dado un mensaje claro: está harto de todo y de todos. No perdamos de vista que el 70 % de los peruanos ha dicho que no lo representa nadie, que no cree en nadie. Por eso, la necesidad de no contentarnos con algunos parches y reformas puntuales, sino de avanzar en un gran diálogo nacional para construir un gran pacto social", remarcó.

