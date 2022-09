Solo 30 días nos separan de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, una jornada en la que se espera que más de 24 millones de peruanos elijan a sus nuevas autoridades para el periodo 2023 – 2026. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones informó que los ciudadanos que no puedan asistir a las urnas, por motivos ajenos a su voluntad, podrán presentar una dispensa o justificación, a fin de evitar la multa. De acuerdo con Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del JNE, el primer recurso aplica para electores que no sufragaron, mientras que el segundo está dirigido a aquellos que no cumplieron con instalar su mesa.