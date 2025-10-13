Elecciones 2026: César Acuña renuncia al cargo de gobernador regional de La Libertad

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, dejó el Gobierno Regional de La Libertad para ser candidato por la Presidencia de la República. Su renuncia se produjo en el último día de plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para las autoridades que buscan participar en los comicios generales de 2026.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, presentó oficialmente su renuncia al cargo este 13 de octubre, último día establecido por el cronograma electoral, para que las autoridades con mandato vigente puedan dejar sus funciones si desean postular en los comicios generales de 2026.

La dimisión de Acuña, comunicada a través de un oficio remitido al Consejo Regional y posteriormente difundida en sus redes sociales, marca su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. En 2016 fue excluido del proceso electoral por entregar dádivas, y en 2021 su candidatura no logró superar la primera vuelta.

Según la normativa vigente, el despacho regional quedará en manos de la vicegobernadora regional, Joana del Rosario Cabrera, quien asumirá el cargo hasta completar el periodo 2023-2026. En paralelo, el Consejo Regional deberá convocar una sesión extraordinaria para formalizar la sucesión y juramentación del nuevo titular del gobierno liberteño.

Desde Alianza para el progreso señalaron a El poder en tus manos, que el comité político del partido trabaja en la conformación de las listas parlamentarias y en un plan de gobierno.

La renuncia de Acuña se suma a la de otros gobernadores y alcaldes que han dejado sus cargos antes del plazo legal del 13 de octubre, fecha límite fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en el próximo proceso electoral.

Recientemente, el Jurado Electoral Especial de Trujillo informó sobre una nueva infracción de neutralidad electoral que habría cometido César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), tras la difusión de un video en las redes sociales de la autoridad.

De acuerdo con la resolución de la institución, al que tuvo acceso RPP, Acuña vulneró la normativa vigente electoral debido a que publicó un video en el que hacía propaganda en favor de su organización política para las Elecciones Generales 2026. Según las imágenes que adjuntaron como prueba, se observó a Acuña declarando a los medios para decir que "ahora APP está de moda y la mejor opción para ser diputado o senador es Alianza para el Progreso".

El video fue publicado en el Facebook y Tiktok de la autoridad el pasado 2 de octubre, aunque días después se borró el contenido. La resolución del Jurado Electoral Especial indicó, en su análisis, que en el video "se acredita un ánimo deliberado de influenciar en la intención de voto de los electores a favor de APP".