Elecciones 2026: Congreso publica norma que modifica reglamento sobre la neutralidad parlamentaria

El Congreso aprobó una norma que exime a los legisladores de la neutralidad, lo que abre la puerta al proselitismo político incluso en semanas de representación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República oficializó la Resolución Legislativa 001-2025-2026-CR, que incorpora el artículo 25-A al Reglamento del Parlamento y que exonera a los legisladores de cumplir con el principio de neutralidad en pleno proceso electoral.

La norma establece que los congresistas podrán expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello se considere una infracción de cara a las Elecciones Generales 2026. El texto añade, sin embargo, que no estarán facultados a realizar proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de las comisiones a las que pertenezcan, salvo que soliciten licencia sin goce de haber.

"Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”, se señala en la resolución publicada en El Peruano.

Respecto a la semana de representación, los viajes mensuales que realizan los parlamentarios a sus regiones con presupuesto del Congreso, diversos especialistas advierten que, con esta modificación, los legisladores podrían aprovechar estas actividades oficiales para impulsar campañas electorales, lo que genera dudas sobre la equidad en la campaña electoral.

Publicación de ley del Congreso de la República sobre neutralidad electoral relacionada con los parlamentarios. | Fuente: Diario El Peruano

El nuevo artículo fue impulsado por la Comisión de Constitución, pero en su primera votación en el Pleno, el 15 de agosto, no alcanzó los votos necesarios. En la votación realizada, la propuesta obtuvo 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, cuando necesitaba el respaldo de la mayoría del número legal de congresistas. Entre las bancadas que apoyaron la medida estuvieron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia. En contra votaron Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), sustentó el proyecto señalando que no se trataba de un permiso para hacer campaña política, sino de una precisión sobre el ejercicio de la función representativa. “Es una prerrogativa que no es un privilegio, como muchos han tratado de enfocar; esto más bien, representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso”.

Sin embargo, el 20 de agosto, tras una reconsideración, la propuesta sí obtuvo el respaldo mayoritario. Finalmente, la resolución fue publicada el 11 de septiembre en el diario oficial El Peruano, con las firmas del presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), y del primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)