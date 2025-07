Elecciones 2026: ¿Qué alianzas políticas se negocian y por qué deben durar hasta 2031?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2 de agosto es la fecha límite para que los partidos políticos interesados en formar alianzas electorales con miras a las Elecciones Generales 2026 soliciten su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A un mes de este hito electoral, diversas organizaciones mantienen conversaciones para formar una coalición o frente. Estas negociaciones, señala la abogada en derecho electoral Silvia Guevara, deberían centrarse en puntos ideológicos en común y planes de gobierno. Sin embargo, advierte que existen aspectos legales que los partidos deberán superar para concretar acuerdos, como la exigencia de mantener la alianza durante todo el periodo si esta logra representación.

"Hay un aspecto importante que tiene que ver con la permanencia de la alianza. [...] Se ha incorporado un artículo que es el 13-B de la Ley de Organizaciones Políticas, en donde se precisa que la alianza tiene que permanecer -si es que ha tenido representación- en lo que dure el periodo correspondiente en el cual llevo a cabo la elección, es decir, se tendría que mantener hasta el 2031. Entonces, los que están buscando ahora una alianza no solamente tienen que avizorar lo que se viene en las Elecciones Generales 2026, sino que, en caso de lograr representación, que sería el objetivo de las organizaciones políticas, tiene, que participar de manera conjunta para las elecciones municipales y regionales", indicó en entrevista con RPP.

En Ampliación de Noticias, el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos advirtió que existen “imprecisiones” en la norma respecto a la formación y permanencia de las alianzas con miras a las elecciones de 2026. Señaló que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien deberá resolver si los partidos podrán aliarse con movimientos regionales u otras agrupaciones en los comicios subnacionales del próximo año.

"La ley dice que la alianza que logra representación en el Congreso se mantiene permanente todo el periodo, pero eso sería para el tema presidencial, para la gobernabilidad en el Congreso. No podría afectarle su derecho a ese partido que hizo una alianza presidencial a hacer una alianza regional, eso va a ser interpretable por parte del Registro de Partidos [del JNE]", indicó.

Plazos para las alianzas electorales

Villalobos recalcó que, aunque el plazo máximo para presentar solicitudes de inscripción de alianzas es el 2 de agosto, las organizaciones deben considerar que el periodo de tachas podría extenderse y dificultar su inscripción si inician el trámite en el último momento.

"He recibido consultas de al menos dos alianzas que estarían en conversaciones para formarse. Me temo que los plazos ya quedan cortos. Lo que sí recomiendo a estos partidos es que no esperen al 2 de agosto, porque ese es el plazo final para presentar la solicitud, pero luego esa solicitud que presentes al Registro de Partidos pasa por una verificación de requisitos y te pueden observar y tachar; y si llega el 1 de setiembre y esa solicitud no ha quedado inscrita, esa alianza no se inscribe y no participa", indicó el experto.

En esa misma línea, Guevara precisó que, dado que el procedimiento de inscripción de alianzas incluye un periodo de tachas, el plazo resulta corto. Estimó que, ante la falta de voluntad visible para alcanzar acuerdos entre los partidos, podrían no presentarse muchas solicitudes al cierre del plazo.

"Así como veo el panorama actual, lamentablemente, desde mi punto de vista, yo no avizoro que al menos se puede formar más de una. Esperemos que al menos se logre una, pero la verdad así como está por el tema de los plazos, yo veo poco probable que podamos estar frente a un escenario distinto donde no tuvimos ninguna alianza electoral formalizada", comentó.

Poca claridad sobre la valla electoral

Los especialistas también señalaron que existe poca claridad en la normativa electoral acerca de la valla electoral que deben lograr las alianzas políticas en los comicios 2026 para evitar su cancelación ante el JNE.

"Ahora la valla electoral ha cambiado, no es la de antes, que era cumplir el 5% de votos válidos de las elecciones del Congreso o representación del 5% del número legal. Ahora tanto los partidos como las alianzas estarían obligados a conseguir esos dos porcentajes de 5% del número total de votos válidos de la elección del Congreso, así como del número total de representantes. En el caso de las alianzas, este aspecto no queda tan claro porque una de las causales para que se cancele es que no consigan ninguna presentación. Deben conseguir al menos un representante. Entonces, son criterios que el Jurado [Nacional de Elecciones] va a tener que aclarar", indicó Guevara.

"Por estar aprobando tantas leyes electorales, han redactado mal el artículo 13-A de la Ley de Organizaciones Políticas respecto a las causales de cancelación de inscripción. Hay que distinguir las vallas electorales, porque son dos vallas. [...] Hay una valla electoral que es la valla de acceso al Congreso, el mínimo para acceder a la repartición de escaños; y está establecido en 5% de votos y 5% de escaños. Ya no habrá un partido como el Partido Morado que con tres congresistas entran al Congreso, ahora tiene que tener o 3 senadores o 7 diputados. Pero sí para la causal de cancelación respecto a las alianzas electorales hay una mala redacción", precisó Villalobos.