Elecciones 2026: partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para definir alianzas electorales

A casi un mes del cierre del plazo para registrar alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos entran en la recta final para definir sus estrategias para los próximos comicios. El 2 de agosto marca un punto de quiebre en el cronograma rumbo a las Elecciones Generales 2026: quienes busquen competir en bloque deberán haber sellado acuerdos, cumplir con requisitos formales y, sobre todo, proyectar una propuesta capaz de sortear la alta fragmentación del escenario electoral.

Durante junio, se registraron acercamientos y anuncios de preacuerdos entre diversas organizaciones políticas. Sin embargo, hasta el viernes 27, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había recibido ninguna solicitud formal de inscripción de alianzas electorales, según fuentes de RPP.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que casi la mitad de los 43 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026 han solicitado la actualización de sus estatutos. En varios casos, estos cambios estuvieron orientados a incorporar mecanismos internos para la conformación de alianzas, lo que les permitiría evaluar la posibilidad de postular en coalición.

"A nosotros nos gustaría y alentamos a las organizaciones políticas que puedan celebrar alianzas, va a simplificar el número de participantes. Entendemos que van a fortalecer su participación porque han logrado llegar a consenso y va a demostrar también ese desprendimiento a efectos de poder participar en estos procesos electorales. Va a reducir también la cédula de votación [...] Y también va a facilitar a los electores a tomar decisiones", indicó Burneo a la Agencia Andina.

¿Cuáles son los requisitos para formar una alianza política?

Según la ley vigente, una alianza electoral puede estar conformada por dos o más organizaciones políticas debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para solicitar su inscripción formal ante la autoridad electoral, las agrupaciones deben presentar un acta que consigne el acuerdo de conformación de la alianza, firmada por las autoridades partidarias correspondientes.

Este documento debe incluir información clave como: el proceso electoral en el que participarán (en este caso, las Elecciones Generales 2026), una declaración expresa de la unión, los objetivos de la coalición, el nombre y símbolo que la identificarán, la estructura de sus órganos de gobierno, la designación de quienes los integrarán, así como los personeros y tesoreros que la representarán, y la modalidad que emplearán para la elección de sus candidatos en elecciones primarias.

Es preciso señalar que la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE es la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de inscripción. Si estos son validados, el expediente es derivado al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para su evaluación de fondo.



Alianzas electorales: una tendencia presente en elecciones

Un estudio realizado por la Asociación Civil Transparencia en conjunto con Ipsos sostiene que, desde 1990, todas las alianzas electorales conformadas en el país han logrado obtener representación en el Congreso. Esta tendencia, señala el informe, demuestra que “las coaliciones partidarias, aunque diversas en su composición, han sido en su mayoría exitosas en alcanzar escaños parlamentarios, consolidándose como una estrategia eficiente en el escenario político peruano”.

El documento también revela que, en promedio, las alianzas electorales en el Perú han estado integradas por tres partidos políticos y que, en cinco ocasiones, estas coaliciones lograron ubicarse “entre los tres primeros lugares” en las elecciones generales.

Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desde 1931 se han conformado alianzas electorales en 11 de las 18 elecciones presidenciales celebradas en el Perú. El proceso del 2006 marcó el punto más alto, con cinco coaliciones en competencia, de acuerdo con datos del portal Infogob del Observatorio para la Gobernabilidad. No obstante, especialistas en materia electoral advierten que las modificaciones introducidas a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) en los últimos 20 años han creado nuevos desincentivos que actualmente dificultan la viabilidad de estas alianzas.

La normativa actual establece que una alianza formada para un proceso electoral debe mantenerse hasta el final del mandato de las autoridades elegidas, lo que compromete a las agrupaciones que decidan unirse. A ello se suma la falta de claridad respecto a la valla electoral que deben superar para evitar su cancelación, advierte Silvia Guevara, abogada asociada a AKLLA Perú.

"Un solo partido, para poder pasar la barrera electoral, tiene que tener siete diputados o tres senadores. En el caso de la alianza, este porcentaje no está claro. El artículo 20 [de la Ley de Organizaciones Políticas] que regula la barrera electoral está pensado para los partidos políticos. Y en las causales de cancelación, se indica que una alianza puede ser cancelada si participa y no ha conseguido cuando menos un representante al Congreso. Algunos están interpretando con temor lo que se va a aplicar, [pero] finalmente el Jurado Nacional de Elecciones es el que debe definir cuál es el umbral que una alianza debe cumplir para no ser cancelada", explicó a RPP.

Silvia Guevara advirtió que si una organización política espera hasta el 2 de agosto —fecha límite para presentar la solicitud de inscripción de una alianza electoral— es muy probable que no logre quedar inscrita a tiempo, ya que el periodo de tachas podría extenderse y retrasar el proceso de inscripción oficial.

"Si una organización política espera presentar su solicitud de inscripción al 2 de agosto, es muy probable que no le alcance el plazo para quedar inscrita el 1 de septiembre, porque existe un periodo de tachas. [...] Los plazos son muy cortos y a la fecha muchas organizaciones políticas están contra el tiempo", indicó.