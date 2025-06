Cuenta regresiva para las alianzas electorales: cambios, tensiones y nuevos rostros rumbo al 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cronograma electoral avanza y con él, también lo hacen las estrategias, los cálculos y los giros inesperados. Una de las primeras sorpresas vino del economista Hernando de Soto, quien anunció su retiro de la carrera presidencial con el partido Progresamos, tras desacuerdos con la directiva de la agrupación. Por su parte, el humorista Carlos Álvarez, aún inscrito en el partido País para Todos, también ha hecho públicas sus discrepancias con algunos integrantes del partido. Su futuro político es, por ahora, incierto.

Esta situación tampoco ha pasado desapercibida para Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, quien ha expresado su interés en una posible alianza con Álvarez, pero con reservas:

“A mí me gustaría ir con Carlos Álvarez, pero el problema de Carlos Álvarez es la gente que lo rodea. Entonces el tema con Carlos es para hablar”, señaló López Aliaga en entrevista con RPP.

Líderes de partidos políticos sostienen diálogos y acercamientos en busca de posibles alianzas electorales. | Fuente: Agencia Andina

Desde el fujimorismo, Keiko Fujimori sorprendió con un mensaje abierto: ¿Podría no ser ella la candidata presidencial de su agrupación? Consultado sobre esta posibilidad, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó que el tema aún no está definido y que se mantiene abierta la discusión interna. “En relación con la situación de nuestra lideresa Keiko Fujimori, respecto a una eventual candidatura presidencial o al Senado, es importante precisar que aún no hay nada decidido”, dijo.Galarreta también señaló que esta apertura no es nueva. “No es una manifestación de la semana pasada en España, sino algo que ya había dicho hace meses aquí, en el Perú. La apuesta de Keiko es por el consenso, por la posibilidad de un candidato de unidad”, afirmó dejando abierta la puerta a un reacomodo en la fórmula presidencial de Fuerza Popular.

Desde Fuerza Popular señalan que han sostenido diálogo con grupos políticos que están fuera y dentro del Congreso, que ha permitido acuerdos en temas como seguridad ciudadana; sin embargo, este ejercicio también ha permitido conocer "cómo se va movimiento la situación y cuántos realmente quieren hacer un consenso de verdad". Recalcó que, a la interna del partido, existe una corriente política que considera que el fujimorismo "debería ir solo" en este proceso electoral y que "Keiko Fujimori es la candidata natural".

"Es un debate que siendo un partido político grande, importante, [es] interesante que tengamos opiniones diferentes y, al final, se va a tomar una decisión. Así que, en este momento, no hay nada decidido, hay varias variables y esas variables se tomarán las decisiones en su momento", recalcó.

En la izquierda, el bloque también se reconfigura. Nuevo Perú para el Buen Vivir lleva como candidato presidencial al antropólogo puneño Vicente Alanoca y promueve acercamientos con otras organizaciones, como Primero La Gente, donde la exministra Marisol Pérez Tello es precandidata a la Presidencia.

¿Alianzas que van tomando forma?

El 2026 será un mega año electoral para el país, participarán 43 organizaciones políticas, aunque se espera que el número se reduzca debido a la conformación de alianzas. Una de las coaliciones que ya suena es la de Progresamos con Fe en el Perú. Esta dupla hace poco presentó como precandidata a la alcaldía de Lima a la exconductora de televisión Sofía Franco. En declaraciones a El Poder en tus Manos, Paul Jaimes, líder de Progresamos, precisa que aún buscan sumar a dos partidos más antes de hacer oficial la unión.

"Si llegamos en las conversaciones a buen puerto, en el transcurso de la semana o la otra semana como máximo, nos demorará a lo mucho hacer el expediente una semana entera. Así que -Dios mediante- podremos presentarlo a fines de junio, primera semana de julio. Y de esa alianza también va a salir el candidato a la Presidencia, el primero y el segundo [candidato a la Vicepresidencia]", precisó.

Desde el Partido Popular Cristiano (PPC) señalan que han conversado con figuras como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), el congresista Roberto Chiabra (Unidad y Paz) y Rafael Belaúnde (Libertad Popular). La decisión final sobre si el PPC irá solo o en alianza se conocerá en julio, según afirmó su secretario general, Javier Bedoya.

"Hemos tenido bastantes conversaciones, ya tenemos muchas bien avanzadas, y yo espero concretar algo en la quincena de julio a más tardar. Al final, el congreso del partido es el que va a tener que decidir. Yo lo que voy a hacer, junto con las personas que me han acompañado en esta tarea [de dialogar con otras organizaciones], es presentarle al congreso del partido las opciones que tenemos como posibilidad de alianza. Ahí el Congreso solamente decidirá, si vamos en alianza o solos", indicó.

Alianzas electorales: requisitos para su inscripción y tendencias en elecciones pasadas

Desde 1990, todas las alianzas electorales conformadas en el Perú lograron llegar al Congreso, según un estudio realizado en conjunto por la Asociación Civil Transparencia e Ipsos. ¿Podría ser este antecedente motivar la creación de alianzas en el actual proceso electoral? Omar Awapara, secretario general de Transparencia, responde:

"Es cierto que no había valla, que la valla electoral recién funcionó a partir de los años 2000, pero en todo momento, toda alianza, a pesar del mal nombre, por casos más recientes, las alianzas han sido un vehículo bastante exitoso incluso en la elección del 2001 y la del 2006 disputó la elección encabezada por Lourdes Flores, en una alianza que incluía a partidos como Solidaridad Nacional, por ejemplo. Entonces, el registro histórico muestra que eso también debería ser un incentivo para que los partidos políticos piensen en formar alianzas que guarden puntos en común y no de manera artificial, sino sobre la base de un entendimiento programático para que puedan establecer plataformas en común", precisa.

Sin embargo, formar una alianza no es un trámite menor. Según la abogada electoral y asociada de AKLLA Perú, Silvia Guevara, establecer una coalición electoral es casi como fundar un nuevo partido.

"Los requisitos que se establecen para la inscripción son varios. Va desde el acuerdo conjunto, que tienen que ser con las firmas autorizadas, hasta la denominación, el símbolo, en qué proceso se va a participar, el domicilio, quiénes van a ser los órganos directivos, los integrantes, quién va a ser el personero legal de la alianza", explica.

Precisa que, hasta el 2 de agosto, las organizaciones políticas deben presentar la documentación con un acuerdo ya conciliado. Por ello, uno de los primeros aspectos que deben definir los partidos es el porcentaje de participación y representación que tendrán dentro de la alianza.

Guevara también advierte que uno de los aspectos sobre los que aún no hay claridad —y que deberá resolver en su momento el JNE— es el umbral que tiene superar una alianza electoral para evitar su cancelación.

"Un solo partido, para poder este pasar la barrera electoral, tiene que tener siete diputados o tres senadores. En el caso de las alianzas, este porcentaje no está claro. El artículo 20 de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula la barrera electoral, está pensado para los partidos políticos. Y en las causales de cancelación, se indica que una alianza puede ser cancelada si participa y no ha conseguido cuando menos un representante al Congreso. Algunos están interpretando con temor lo que se va a aplicar, [pero] finalmente el Jurado Nacional de Elecciones es el que debe definir cuál es el umbral que una alianza debe cumplir para no ser cancelada", señala.

Este 2 de agosto se vence el plazo para cerrar alianzas electorales. Las próximas semanas serán decisivas para definir el mapa político rumbo a las elecciones de 2026.