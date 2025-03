Reducción de la valla electoral para alianzas: ¿incentivo o puerta abierta a partidos sin respaldo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las alianzas electorales han captado un creciente interés entre los políticos, ya que a falta de un mes para que se cumpla este 12 de abril el plazo para la convocatoria a Elecciones Generales 2026, la modalidad de postular entre varias organizaciones políticas es la única vía que permitiría disminuir el número de candidatos en los próximos comicios.

En este contexto, el congresista Diego Bazán presentó un proyecto de ley que busca reducir la valla electoral para las alianzas, entre otros beneficios, con el fin de incentivarlas.

La legislación vigente establece que los partidos políticos deben obtener al menos el 5% de los votos válidos para conservar su inscripción, mientras que las alianzas electorales requieren el 6% con el adicional de un 1% de votos por cada organización que integra la alianza.

Bazán propone bajar la valla hasta el 3% para alianzas integradas por cinco partidos. Así lo detalló a El Poder en tus Manos de RPP: “lo que nosotros pretendemos es que existan alianzas electorales y lo que decimos es: "partido político, si tú haces alianza con otros o te juntas con otros cuatro partidos políticos y haces una alianza de cinco, solo necesitas tres por ciento para sobrevivir después de la elección y no desaparecer. Si son tres organizaciones, te decimos solo necesitas cuatro por ciento”, explicó.

¿Mantener la inscripción sin respaldo popular?

La propuesta de reducir la valla electoral para las alianzas incluye un beneficio adicional: permitir que los partidos que participen bajo esta modalidad conserven su inscripción política, incluso si no alcanzan el número de votos exigidos por la ley. También, premia a los partidos que no presenten candidaturas manteniendo por única vez la inscripción. ¿Es esta una medida efectiva? El experto en derecho electoral José Manuel Villalobos opinó.

“Estaríamos simplemente trasladando el problema de tener muchos partidos para la siguiente elección. No es una solución al problema en realidad [de tener hoy varios partidos en competencia], es patear el problema para después, porque estos partidos pequeños que piensan que no van a pasar la valla, van a dejar de participar y van a esperar cinco años más [para presentarse en la siguiente elección al no haber perdido su inscripción]”, indicó.

Por su parte, el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui expresó su punto de vista: “¿qué es lo que se busca con esto? Tener un sistema de partidos bastante más precario que el que podríamos tener ahora, porque evidentemente la elección en sí es el filtro que va a eliminar a los partidos que carecen de legitimidad [votación y respaldo popular]. Y entonces esto le da un poder enorme a quienes financian campañas en desmedro del poder que debe tener el conjunto de la ciudadanía a través de su voto”, expresó.

Desde el Parlamento hay congresistas que han saludado la propuesta del legislador de Renovación Popular Diego Bazán, como es el caso de Roberto Chiabra de la bancada de Alianza Para el Progreso: “acá lo que hay que decirle al Jurado Nacional de Elecciones es que tiene que dar más plazos especialmente para aquellas organizaciones que queremos formar alianzas. Si se reduce la valla, vamos a tener la posibilidad de juntar más alianzas y no ser los cuarenta y dos o cincuenta que nos vamos a presentar”, expresó.

De acuerdo a ley vigente, todo proyecto que busque modificar la ley electoral, tiene hasta antes del 12 de abril de este año para ser aprobado por el Congreso, para que pueda aplicar en las elecciones del 2026.