Elecciones 2026: Estas son las alianzas políticas que se negocian y las que se rompieron

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El camino hacia las Elecciones Generales 2026 entra en una etapa clave: el 2 de agosto vence el plazo para que los partidos políticos interesados en conformar una alianza electoral presenten su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A menos de un mes de este hito, las agrupaciones afinan estrategias y evalúan acuerdos para oficializar eventuales coaliciones rumbo a los próximos comicios.

Frente a este panorama, julio será un mes decisivo para que las organizaciones políticas definan si competirán en solitario o integrarán un frente. Según pudo conocer RPP, hasta el viernes 27 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había recibido ninguna solicitud formal para la inscripción de alianzas electorales.

¿Reconfigurando alianzas?

Uno de los partidos que deberá definir en los próximos días si participará de forma independiente o como parte de una alianza es Progresemos. A inicios de junio, esta agrupación —liderada por Paul Jaimes— presentó, junto a Fe en el Perú, la candidatura de la exconductora de televisión Sofía Franco a la alcaldía de Lima como parte de una posible coalición. Sin embargo, dicha alianza fue descartada pocos días después.

A través de un comunicado firmado por su Comité Ejecutivo Nacional, Fe en el Perú anunció públicamente su desvinculación, tras conocer que desde Progresemos se habrían sostenido “acercamientos y conversaciones” con el etnocacerista Antauro Humala.

En declaraciones a RPP, Paul Jaimes confirmó que la alianza con Fe en el Perú “se descartó al 100%”, una decisión tomada por los precandidatos del partido a gobiernos regionales, que están participando como un equipo encargado de la estrategia de alianzas.

"Por decisión de mis precandidatos a los gobiernos regionales, y luego de hacer un análisis al respecto, se descartó al 100% seguir avanzando una alianza con el partido Fe en el Perú. Muchos dirigentes del partido no veían bien la postulación del Álvaro Paz de la Barra, que no estaba en el acuerdo. Solamente para nosotros era para el tema municipal, mas no para el tema presidencial", indicó.

Progresemos tiene previsto definir este martes 8 de julio si participará en una alianza junto a otras agrupaciones políticas con las que mantiene conversaciones. Según indicó Jaimes, se trata principalmente de partidos "nuevos", salvo alguna organización "tradicional" que actualmente no cuenta con representación en el Congreso.

"El próximo martes ya lo tendremos blanco o negro, si vamos con alguien o si vamos solos, porque también nos sentimos en la capacidad absoluta de ir totalmente solos y prueba de ellos es el gran acogimiento que tenemos cada fin de semana en las diversas regiones que vamos visitando y tenemos muchos candidatos", sostuvo.

Otras alianzas en construcción

Una posible alianza que parece estar llegando a planteamientos cada vez más concretos es la que podrían integrar los partidos Ahora Nación, Primero La Gente, Salvemos al Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, indicó que estas agrupaciones vienen sosteniendo reuniones con miras a concretar una alianza de cara a los comicios de abril de 2026.

Salcedo señaló que si bien también se conversó con el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, "ellos no han mantenido la continuidad en este espacio con los restantes partidos", y su situación todavía estaría por definirse.

"Los primeros cuatro partidos, Primero La Gente, Salvemos al Perú y el Partido Trabajadores y Emprendedores, y nosotros ya sí estamos avanzando más seriamente en ir definiendo eventuales términos de lo que ya podrían ser los acuerdos para una alianza. Estamos en pleno proceso. Eso toma algún tiempo, pero somos conscientes ciertamente del vencimiento de plazo y por eso estamos acelerando las coordinaciones necesarias para ese propósito", resaltó.

Desde el partido se estima que en la quincena de julio se podría contar con los lineamientos necesarios para solicitar la inscripción oficial de la alianza ante el JNE.

Quien también se muestra a favor de formar alianzas de cara a las elecciones 2026 ha sido Rudecindo Vega, líder del partido Salvemos al Perú.

"Las alianzas son una necesidad, para los partidos, para los ciudadanos. Quizás eso muchos partidos, muchos candidatos no lo ven. Yo soy de los que cree que tiene que haber alianza, soy de los que han venido trabajando para que en Salvemos al Perú y en otros espacios existan alianzas, y que existan bajo liderazgos importantes, fuertes, que tengan propuestas para el país. Yo creo que uno de ellos es Alfonso López Chau [líder de Ahora Nación]. Creo que refresca la política, tiene formación, tiene conocimiento y que tiene una propuesta interesante que debería ser debatida", indicó días atrás en entrevista con RPP.

Ahora Nación, Primero La Gente, PTE Perú y Salvemos Perú sostienen reuniones para formar una alianza de cara a las EG2026. | Fuente: RPP

Entre el diálogo y la cautela

El partido Fuerza Moderna, liderado por la exministra Fiorella Molinelli, apunta a presentarse en las Elecciones Generales 2026 como parte de una alianza electoral. Según indicó el excongresista y militante Gilbert Violeta, la agrupación viene sosteniendo conversaciones con dos bloques de partidos: “Uno, de partidos más regionalistas y municipalistas; y otro, de partidos de centro-derecha. Estos incluyen a partidos como el Partido Verde y el Partido Popular Cristiano (PPC)”, detalló.

En el caso del PPC, la agrupación definirá su postura el próximo 12 de julio durante su primer Congreso Nacional Extraordinario “Luz Álvarez de Schulz”, espacio en el que se debatirá si el partido se sumará o no a una alianza. De aprobarse esta opción, se prevé la conformación de una comisión encargada de definir los términos para presentar formalmente la solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, el PPC ha sostenido acercamientos con figuras como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), el congresista Roberto Chiabra (Unidad y Paz) y Rafael Belaúnde (Libertad Popular), según confirmó semanas atrás su secretario general, Javier Bedoya Denegri.

Partidos políticos contra el reloj para formar alianzas

Para el exministro y experto en temas electorales José Tello indicó que "un plazo cómodo" para que los partidos políticos concretaran alianzas hubiera sido el mes de junio, dado que permitía darle a las organizaciones "mayor holgura" para que logren su inscripción.

Tener como fecha límite al 2 de agosto puede ser un "plazo peligroso", especialmente si las organizaciones esperan hasta último momento para presentar su solicitud. En ese escenario, podrían enfrentarse a un proceso de tachas que se extienda y complique su inscripción oficial ante el JNE.

"Para hacer una alianza [los partidos] tienen que no solamente cumplir con los temas internos, sino cumplir con la formalidad que les exige el registro. Entonces, a mí me parece que ya, de una manera muy arriesgada, las alianzas deberían inscribirse antes de la quincena del mes de julio, pero ya como un tema ya corriendo riesgos, incluso. Si piensan que las alianzas las van a presentar ante el Jurado Naciones Elecciones el 2 de agosto, y que todo va a salir perfecto, creo que están equivocados", indicó.

"Por más que el Jurado haya habilitado todos los días del mes de agosto, es decir, sábados, domingos y feriados, eso no garantiza que no haya problemas en el proceso de inscripción y que no logren llegar a la fecha en la cual por ley tiene que estar inscrita ya formalmente, que es el 1 de septiembre. Entonces, es dedicado la línea de tiempo que tienen por delante", añadió.