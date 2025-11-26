Últimas Noticias
Poder Judicial lee sentencia a Martín Vizcarra por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El exmandatario Martín Vizcarra enfrenta una pena de 15 años de prisión al ser acusado de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Al término de la última audiencia de alegatos finales, Vizcarra dijo que estaría presente durante la lectura de sentencia.

“Voy a venir, el miércoles 26 de noviembre a las 9.00 a. m., y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente”, señaló entonces.

En concreto, se piden seis años de cárcel por el proyecto Lomas de Ilo y nueve años por el mejoramiento del Hospital de Moquegua, lo que suma un total de 15 años de pena privativa de la libertad.

De acuerdo con la tesis del fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra Cornejo cometió el delito de cohecho pasivo propio al concertar pagos ilícitos con empresas del 'Club de la Construcción'.

El colegiado, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, decidirá la suerte del exjefe de Estado, a quien se le acusa de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

A partir de las 9.00 a. m., el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional realizará la lectura de sentencia al exmandatario Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

