Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Elecciones 2026: ¿qué hito electoral se cumple este 1 de septiembre?

El calendario electoral para este proceso va cumpliendo sus fechas establecidas por ley, las que sirven de pauta a todas las agrupaciones políticas
El calendario electoral para este proceso va cumpliendo sus fechas establecidas por ley, las que sirven de pauta a todas las agrupaciones políticas | Fuente: RPP
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

¿Tendremos a todos los partidos políticos compitiendo solos o se mantendrán las alianzas políticas? Conozca las fechas claves que se cumplen en breve y las establecidas para los siguientes meses.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que el Ejecutivo convocó oficialmente a Elecciones Generales 2026, el cronograma electoral para este proceso va cumpliendo sus fechas establecidas por ley, las que sirven de pauta a todas las agrupaciones políticas para el cumplimiento de requisitos.

El próximo hito electoral a cumplirse es el 01 de setiembre. Hasta esta fecha, los partidos políticos podrán alcanzar la inscripción de su alianza electoral y conocerán si efectivamente han sido aceptadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Actualmente, son cuatro alianzas electorales en proceso de inscripción:

Fuerza y Libertad, integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú

Unidad Nacional, conformada por Unidad y Paz, Partido Popular Cristiano (PPC) y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

Venceremos, conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú

Frente de los Trabajadores y Emprendedores: conformado por los partidos Primero la Gente y Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Te recomendamos

A la fecha, a estas 4 alianzas se suman 34 partidos políticos que lograron contar con inscripción el 12 de abril pasado, siendo 38 agrupaciones en competencia si los comicios fueran mañana.

Silvia Guevara, abogada experta en materia electoral, señaló que el 01 de setiembre es una fecha clave, ya que se conocerá qué alianzas califican y, por el contrario, las que no lo logren automáticamente, los partidos que las integran pasan a competir de forma individual. Además, recordó:

“En este mismo día también se cumple otro plazo, que es la fecha límite que tienen las organizaciones políticas para que comuniquen al Jurado Nacional de Elecciones la modalidad que van a emplear en sus elecciones primarias para elegir a sus candidatos: primarias abiertas, por voto de militantes o por elección vía delegados”, señaló.

Además, este 1 de setiembre, es la fecha límite para que las organizaciones políticas comuniquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la modalidad de elecciones primarias y el ámbito regional de participación de los delegados en caso sea la modalidad elegida. 

Finalmente, en esa fecha los partidos políticos deberán informar a la Dirección de organizaciones políticas su relación de electores no afiliados.

Las siguientes fechas del cronograma

Para llegar a la recta final de las Elecciones Generales 2026 programadas para el 12 de abril, las agrupaciones políticas deberán cumplir con los siguientes hitos electorales:

  • 14 de octubre del 2025: Cierre del padrón electoral, es decir, el total de peruanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026. Esto está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
  • 30 de noviembre del 2025: Fecha para las elecciones primarias y elección de delegados de las organizaciones políticas. 
  • 7 de diciembre del 2025: Es la elección de candidaturas por delegados.
  • 23 de diciembre del 2025: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. 
  • 29 de enero del 2026: Sorteo de miembros de mesa
  • 11 de febrero: Fecha límite para renuncias/retiros de listas de candidatos
  • 13 de marzo del 2026: Plazo máximo para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas de candidatos.
  • 14 de marzo del 2026: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas. 
  • 12 de abril del 2026: Las elecciones generales se celebrarán el 12 de abril del 2026 y una posible segunda vuelta para la elección presidencial el 7 de junio de ese mismo año.

El proceso electoral para elegir al próximo presidente, vicepresidentes, a los diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino en 2026  está en marcha.

El poder en tus manos

EP209 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿Por qué hay más de 40 partidos en competencia?

En menos de un año los peruanos iremos a las urnas, pero la cédula que se usará sería diferente a todas las anteriores por su extenso tamaño. ¿Cómo se llegó a tener alrededor de 40 partidos políticos en competencia? Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, se lo consultó a los congresistas. Conozca sus respuestas en el siguiente informe.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos Elecciones 2026

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA