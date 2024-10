Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Elecciones 2026: ¿Qué opinan los jóvenes sobre la política en el Perú?

En las pasadas Elecciones Generales 2021, cerca de 7 millones de jóvenes entre 18 y 29 años acudieron a las urnas. Para los comicios del 2026, se estima que más de 2 millones de ciudadanos irán a votar por primera vez, según cifras de la población, proyectadas para ese año del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para conocer qué piensan los universitarios en las diferentes regiones del país, El Poder en tus Manos salió a las calles y les preguntó qué opinan sobre la política peruana y cuáles creen que son los principales problemas que afectan nuestra democracia.

Es preciso señalar que, en las Elecciones 2021, de acuerdo a data del Jurado Nacional de Elecciones, Lima concentró la mayor cantidad de jóvenes menores de 30 años habilitados para votar, con 2 millones 155 mil 251 ciudadanos. Le siguieron regiones como La Libertad con 408, 506 electores y Piura con 402,002 jóvenes votantes.

En tanto, los departamentos con menos presencia de electorado joven fueron Madre de Dios con 33,128, Moquegua con 35,779 y Tumbes con 45,649 ciudadanos.

¿Qué opinan los jóvenes universitarios peruanos sobre la política?

Arcadio Enríquez, estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, respondió que la clase política peruana "no está a altura". "Hoy ya no existe la misma política a la que se pretendía llegar. Estamos viendo demasiada corrupción, simplemente [los políticos] son personas con intereses personales, que más allá de contribuir a una sociedad con obras o con palabras, entre otras cosas, no ayudan a fortificar lo que es la estructura social y la cohesión social que se debe mantener en el Perú", expresó.

Una opinión similar tiene Zelene Gonzáles, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali. "Considero que el principal problema es la corrupción. Las personas han dejado de creer en la existencia de una política buena, debido a los malos representantes que se han dado en el transcurso de los años", sostiene.

En Lima, Keren Rivas, estudiante de la carrera de Administración de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), considera que las autoridades no buscan el bienestar de la población. "Yo creo que los políticos en la actualidad en el Perú generalmente están buscando beneficios propios y no tanto para sociedad" sostiene, al señalar que este aspecto se puede reflejar "en el constante cambio de ministros y congresistas con nuevas leyes para beneficio propio o de allegados".

Giovanni Quispe, estudiante de la carrera Arqueología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, resaltó la necesidad de que los peruanos emitan un voto informado a la hora de elegir a las nuevas autoridades.

"Creo que el problema más que nada está en la desinformación que tiene la gente sobre los políticos. Muchas veces ni siquiera sabes el nombre de ellos o el cargo que ocupan (…) Si resolvemos ese problema al menos se podría iniciar una especia de cambio", precisa.

¿Cuáles son los males que impactan la democracia peruana?

En la Universidad San Martín de Porres, también en la capital, el estudiante de Ciencias de la Comunicación Gabriel Delgado opinó que actualmente vivimos las consecuencias de no informarnos antes de votar. "Lamentablemente como peruanos hemos elegido mal, tenemos congresistas que no saben dónde están parados, que muchas veces hablan incoherencias. Es el mal común que se viene reflejando desde hace años y ahora mismo estamos en una situación crítica", refiere.

En tanto, Camila Pérez del Solar, estudiante de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuestionó que las autoridades, una vez en el cargo, dejen de lado las promesas que le ofrecieron a la población en periodo de campaña electoral. "Los políticos actualmente son bastante corruptos y no hay una transparencia real en base a lo que hacen u ofrecen. Es algo que existe desde hace bastante tiempo (...) y que, en general, hace que tengamos una democracia muy frágil", señala.

La importancia de desarrollar conciencia cívica

Los jóvenes universitarios consultados para este informe coincidieron en que es necesario reforzar la formación cívica desde el colegio y la universidad.

Manuel José, estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Piura opinó que "para que haya un cambio y una renovación en todo este ámbito político se debería comenzar desde los colegios, con lo que es el curso de Educación Cívica, luego pasando a los jóvenes, tal vez con charlas y cursos que incentiven el liderazgo", precisa.

Otro de los aspectos mencionados por los estudiantes para incentivar el interés y la participación de jóvenes en política fue la generación de espacios para fortalecer sus nociones sobre la administración y el funcionamiento de las entidades públicas, como alcaldías, gobiernos regionales, entre otros.

Finalmente, destacaron la oportunidad de que se promueva la discusión sobre política a través de plataformas digitales de uso frecuente en los jóvenes, como Tik Tok e Instagram, con temas sobre cuáles son sus derechos de acuerdo a la Constitución, cómo acceder a información pública mediante Transparencia, entre otros puntos.

El desafío de los electores que votarán por primera vez será elegir de manera informada, y los futuros candidatos que busquen representarlos, están llamados a escuchar sus voces.