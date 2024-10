Sofía Franco considera postular a la Alcaldía de Lima tras invitación del partido político de Álvaro Paz de la Barra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los rumores sobre una posible candidatura de la conductora de televisión Sofía Franco a la Alcaldía de Lima empezaron a circular hace unas semanas en las redes sociales. Frente a ello, la propia animadora decidió poner fin a las dudas y confirmar que fue invitada a participar en política por el partido Fe en el Perú, fundado por su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra.

"He recibido muchas invitaciones de diferentes bases de todo Lima, y es todo un honor, de verdad. Me siento muy halagada. Solo es una invitación que ellos me hacen", comentó al programa Amor y Fuego.

Más allá de la decisión que vaya a tomar, Franco reconoció que el ámbito político es un espacio que le interesa y donde podría realizar un aporte importante.

"Estamos cansados de las promesas, de las mentiras, de la corrupción. Estamos cansados de lo mismo. Yo no te prometo que voy a ser candidata, sin embargo, lo voy a evaluar" manifestó.

Sofía Franco minimiza críticas y asegura que la decisión de su posible participación política es personal

Sofía Franco minimizó las críticas que afirman que el partido podría estar usando su imagen para fines políticos. En ese sentido, reafirmó que su decisión está basada en su propio interés. "Son comentarios que siempre vamos a tener que escuchar, pero yo me enfoco en los positivos".

Sin embargo, la relación entre Franco y Paz de la Barra no ha estado exenta de polémicas, incluidas discusiones públicas y rumores de infidelidad. A pesar de ello, la conductora aclaró que en la actualidad ambos mantienen una relación cercana, aunque no confirmó si han retomado su vínculo sentimental como pareja.

"Somos un equipo que queremos sacar adelante a nuestro hijo y así seguiremos. Siempre protegiéndonos en la medida que podemos, ese es mi fin, de que estemos tranquilos los dos como padres, trabajando". declaró.

Finalmente, Sofía Franco evitó referirse a los episodios mediáticos que protagonizó en el pasado con Paz de la Barra y subrayó que está enfocada en su presente.

"Si me vas a hablar de hace 5 años, yo ya avancé. Mi dolor lo pasé y también en familia. Ahora estamos en otra etapa", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis