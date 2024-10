Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Peruanos piden más espacios de diálogo para expresar sus necesidades y propuestas

¿Tienen los peruanos espacios de diálogo suficientes para expresar sus puntos de vista y ser parte de la discusión de los temas relevantes del país? ¿El diálogo es una vía para la solución de problemas que aquejan a la sociedad peruana?

Ciudadanos de Loreto, Puno y Ayacucho, respondieron estas preguntas para el equipo de El Poder en tus Manos y, producto de este análisis, afirmaron que en sus regiones existen problemas que no se resuelven porque “no sienten que sus autoridades los escuchan”.

Es el caso de Luisimar Catashunga, ciudadana de la comunidad de Santa Rosa, en Loreto, muy cerca de la triple frontera con Colombia y Brasil, quien afirmó que la falta de acceso a los servicios básicos y vías de comunicación terrestre no permite el avance en la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

“Carecemos de agua, de luz, de salud. Nos gustaría que nos den solución a estos problemas, sobre todo en salud porque no contamos con un buen hospital. Si tenemos un enfermo tenemos que llevarlo a la ciudad de Leticia en Colombia porque allí sí hay [hospital], pero nos cuesta caro… Nos gustaría que aquí en Lima supieran de nuestras necesidades, pero no tenemos a quién recurrir. Nuestros alcaldes no nos dan importancia ¿entonces quién nos escucha? ¿a dónde tenemos que ir para ser escuchados?”, opinó.

Por su parte, Jorge Infante, ciudadano de Huamanga, en Ayacucho, comentó que la atención médica en esta parte del país no es de calidad. Además, la delincuencia ha aumentado en un lugar que se caracterizaba por su tranquilidad.

“En Huamanga nos falta trabajo, se está poblando cada vez más la ciudad y, con ello, también está creciendo la delincuencia y, lamentablemente, las autoridades encargadas de brindarnos seguridad no son suficientes, no se dan abasto. Ayacucho es una región golpeada también por la pobreza y no vemos que esa situación cambie”, sostuvo.

Reynaldo Cabana, un joven estudiante de Puno, afirmó que si los peruanos fueran escuchados por sus autoridades muchos conflictos sociales podrían evitarse

“El Estado peruano no genera los espacios de diálogo suficientes en los cuales uno pueda expresar y decir lo que está pasando en el país para ser parte del cambio. Y si los hay, son pocos, específicos o poco difundidos. Yo creo que el peruano sí tiene esa necesidad de dar a conocer su forma de pensar, sí tiene interés de involucrarse en los problemas, pero se tiene que incentivar el diálogo”, expresó.

Diálogo desde el Estado o desde la sociedad civil

Los espacios de diálogo que tienen respaldo legal en el país son la consulta previa, el presupuesto participativo, las mesas de diálogo o las mesas de desarrollo, por citar algunos ejemplos. La mayoría de estos sirven para solucionar problemas que escalan a nivel de conflictos, es decir, se activan a partir del crecimiento de un problema.

Por ello, según analistas políticos, estos espacios para el debate e intercambio seguro de puntos de vista son muy necesarios, sobre todo en un contexto de tanta polarización como se vive actualmente en Perú.

El analista político Jeffrey Radzinsky comentó al respecto: “la gente está interesada en la política, en la seguridad ciudadana, en la educación, en la salud. El problema es con las autoridades que los representan, entonces ahí viene la brecha y la distancia hacia la política partidaria. Precisamente, lo que tenemos que buscar son espacios de diálogo, de participación libre y espontánea, porque eso a su vez genera una mejor cultura política”, dijo.

Agregó que en el país “tenemos que aprender a discutir para decidir, pero discutir en el mejor sentido del término: intercambiar opiniones. ¿Y qué logramos con eso? reducir la polarización porque en las democracias hay muchos tonos grises, no todo es blanco y negro. Tenemos que conversar para entendernos”, puntualizó.

Por su parte, Percy Medina, jefe de la misión de Idea Internacional para el Perú, explicó que los espacios de diálogo son una manera de integración y eso es lo que la sociedad peruana necesita para hallar puntos en común en aquellos problemas que aquejan a todos.

“Estamos acostumbrados a que los espacios de diálogo sean para solucionar problemas y no donde se converse cómo se ve la vida pública. En muchos lugares del mundo, los espacios de diálogo han permitido que las autoridades escuchen específicamente lo que la gente tiene que decir. La idea es generar espacios que permitan que personas que normalmente no conversarían sobre asuntos públicos, puedan analizar distintos temas y tener una posición”, sostuvo.

Delibera Perú 2024

Las voces de los peruanos de Loreto, Ayacucho y Puno, fueron algunas de las más de 200 voces que se unieron en el evento Delibera Perú, organizado por IDEA Internacional, un espacio de diálogo donde ciudadanos de todas las regiones del país intercambiaron puntos de vista y recibieron la opinión de expertos en materia política.

Los participantes desde los 20 hasta los 82 años, seleccionados a partir de una muestra estadística y de manera aleatoria por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), fueron trasladados a Lima desde los diferentes departamentos del país para discutir sobre las formas de involucramiento político, la democracia deliberativa, la descentralización y gobernabilidad, la representación política de grupos étnicos minoritarios, los pros y contras de algunas reformas políticas y electorales, entre otros.