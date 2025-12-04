Elecciones 2026: ¿Qué se vota este domingo y quién está obligado a votar?

Las elecciones internas de este domingo definirán quiénes serán los candidatos de los partidos políticos para las Elecciones Generales 2026.

Este domingo 7 de diciembre, 37 partidos políticos realizarán sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, un proceso en el que se define quiénes aparecerán en las cédulas de votación de las Elecciones Generales 2026. Aunque el evento tiene una relevancia nacional, no se trata de una elección abierta al público, sino de una jornada destinada a que cada organización política elija internamente a sus candidatos.

¿Qué se vota exactamente?

En estas internas, los partidos seleccionarán a sus candidatos a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino. Es decir, no se decide quién será el próximo presidente, sino quiénes serán los representantes oficiales de cada partido que competirán en la elección general del próximo año.

En algunos partidos, el proceso será una formalidad: solo existe una lista inscrita, por lo que no habrá competencia real ni posibilidad de elegir entre varias alternativas. En otros, habrá contienda entre dos o más listas, lo que implica una competencia por el derecho a encabezar la campaña presidencial del 2026.

A diferencia de comicios anteriores, la elección de este domingo es considerada una etapa previa y obligatoria del sistema electoral peruano, que busca formalizar la democracia interna y ordenar la oferta electoral antes de que los partidos inscriban sus listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Solo votan quienes están afiliados a los partidos políticos y hayan sido elegidos por la militancia de la agrupación política como delegados o representantes. No se trata de una elección nacional abierta a todos los ciudadanos.

¿Qué partidos tendrán competencia real?

Aunque participan 37 partidos, no todos realizarán una elección competitiva.

Algunos casos con más de una lista:

Partido Morado: tres listas

Salvemos al Perú: cinco listas

Prin: dos listas

Primero la Gente: dos listas

Acción Popular: seis listas

En otros, solo se ha inscrito una fórmula, lo que convierte la elección en una ratificación automática.

Expertos señalan que esta tendencia refleja la crisis de democracia interna y la falta de institucionalidad en el sistema de partidos. La inscripción de candidaturas tiene fecha límite: 23 de diciembre, según el cronograma electoral.