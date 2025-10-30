Transparencia refuerza la ética electoral con 'Revisa Tu Candidato' y triplicará su observación ciudadana en las Elecciones 2026

Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, dio a conocer nuevos avances de la plataforma ‘Revisa Tu Candidato’, una iniciativa que busca fortalecer la ética y la idoneidad de las candidaturas con miras a la Elecciones Generales 2026.

En una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP, explicó que la herramienta permitirá a los partidos políticos revisar los antecedentes personales, profesionales y judiciales de sus postulantes antes de “las elecciones primarias” y previo a “la inscripción de sus candidatos finales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.

En ese sentido, reiteró que el objetivo es que los partidos políticos hagan “un trabajo serio” a la hora de “filtrar la idoneidad” de sus candidatos.

Henzler indicó, además, que el programa -desarrollado en alianza con IPAE, Empresarios por la Integridad, Proética y Prensa y Sociedad (IPYS)- ya cuenta con la participación de una docena de partidos políticos, que han autorizado a Transparencia el uso de bases de datos públicas para verificar la información de sus militantes.

“Hemos puesto a disposición la herramienta [para todos los partidos políticos] y una docena ha dicho: ‘Nosotros queremos hacer ese trabajo’ (…) [Les damos] una plataforma virtual única y exclusiva para cada partido, para que ellos puedan conocer la cualidad, los antecedentes y el pasado de sus partidarios”, mencionó.

También para la ciudadanía

El presidente de Transparencia anunció que, a partir del verano próximo, durante la campaña electoral, ‘Revisa Tu Candidato’ será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer los perfiles de todos los postulantes inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estamos trabajando en una herramienta que sea de fácil acceso y de uso masivo. Estamos identificando comunidades de periodistas, de influencers, de jóvenes que puedan rebotar y utilizar la herramienta a nivel nacional”, señaló.

Observación electoral

De cara a las Elecciones Generales de 2026, Álvaro Henzler dio a conocer que Transparencia también reforzará su tradicional observación electoral ciudadana, con el fin de garantizar procesos limpios y confiables.

“Vamos a triplicar o cuadriplicar la cantidad de observadores que tuvimos en la última elección. Pasaremos de 1500 a 5 000 o 6 000 [voluntarios en todo el país]”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que el trabajo de Transparencia incluirá el conteo rápido, para lo cual están en plenas conversaciones con el Centro Carter y el NDI de Estados Unidos.

Mientras que como un elemento “nuevo”, adoptarán la metodología de observación a largo plazo de la Unión Europea, lo que implica desplegar "observadores a tiempo completo durante toda la campaña", desde febrero hasta abril.