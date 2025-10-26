Últimas Noticias
JNE determinará en diciembre si se implementa el voto digital para las Elecciones Generales 2026

El planteamiento para el voto digital fue realizado por ONPE y es auditado por el JNE.
El planteamiento para el voto digital fue realizado por ONPE y es auditado por el JNE. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El coordinador del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, indicó en RPP que se está realizando una auditoría al planteamiento que hizo ONPE para implementar el voto digital en los próximos comicios. Este proceso podría tardar dos meses, por lo que a mediados de diciembre se conocerá si se implementa o no.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinará en diciembre si se cumplen los requisitos para implementar el voto digital en los próximos comicios generales, que se realizarán el 12 de abril de 2026.

Así lo indicó en La rotativa del aire-edición domingo de RPP, Jorge Valdivia, coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia del JNE. El funcionario explicó que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la que se encarga de plantear esta solución tecnológica y ya la entregó al JNE el pasado 15 de octubre.

Desde entonces, el JNE realiza una auditoría que demorará dos meses y dará un informe a ONPE el próximo 19 de diciembre, en el que se dará cuenta si es que se han cumplido los requisitos para implementar el voto digital.

“Al 15 de diciembre se tendría el trabajo terminado de auditoría y el informe se daría a conocer a la ONPE, el 19 de diciembre. Entonces a partir de esa fecha podremos conocer si cumple con todos los requisitos y si hay cosas que se pueden subsanar se correrá traslado a la ONPE para que lo haga y bueno si los resultados no son óptimos la decisión será del Pleno del Jurado nacional de Elecciones si es que el voto digital continúa”, indicó.

Según precisó, el JNE se encargará de auditar lo planteado por ONPE respecto de esta solución tecnológica para el voto, es decir, que cumpla con todos los requisitos regulados en la Constitución Política del Perú.

Miembros de mesa

Respecto de la fecha en la que se publicaría la lista de los miembros de mesa para los próximos comicios, el coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia del JNE también indicó que esta es una labor de la ONPE y que recién estaría disponible el próximo año.

Sostuvo también que una vez la ONPE publique su lista, los miembros seleccionados serán pasibles de tachas que puedan presentar los ciudadanos y que ello deberá ser resuelto por los Jurados Electorales Eespeciales.

“El próximo año ONPE va a publicar la lista para conocimiento de todos y también para que pasen un periodo de tacha. Se hace un sorteo en el que se elige a los miembros de mesa, pero a su vez se publica la lista y pueden ser pasibles de tacha ante los Jurados Electorales Especiales”, señaló.

Jurado Nacional de Elecciones Voto digital Elecciones Generales 2026

