¿Quiénes quieren ser presidente del Perú? Conoce a los precandidatos de los partidos políticos

Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El próximo 31 de octubre vence el plazo para la inscripción de los candidatos que competirán en las elecciones primarias, con miras a las Elecciones Generales 2026. Conoce qué precandidatos a la Presidencia se perfilan en las diferentes agrupaciones políticas.

El 31 de octubre vence el plazo para la inscripción de los precandidatos a la Presidencia en las elecciones primarias de 2026. Con la fecha límite a la vista, los partidos políticos y alianzas habilitadas para las Elecciones Generales 2026 van definiendo sus postulaciones y propuestas. Conoce las últimas novedades sobre los precandidatos que se perfilan en cada agrupación.

Acción Popular

El histórico partido de 'la lampa' ha registrado, hasta el momento, seis fórmulas presidenciales para competir en las elecciones primarias. Estas están encabezadas por Julio Chávez, presidente de Acción Popular; el excandidato presidencial Alfredo Barnechea; el excongresista Víctor García Belaunde; y el actual parlamentario Edwin Martínez. A ellos se suman los militantes Edwin Pinedo e Higinio Torres, según información que El Poder en tus Manos pudo confirmar.

El partido fundado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry definirá a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026 vía delegados el próximo 7 de diciembre.

Ahora Nación

El exrector de la UNI y fundador del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, encabeza la fórmula presidencial presentada ante su partido, la cual ha sido admitida para competir en el proceso de primarias.

Sin embargo, López Chau también busca ser elegido como candidato a la lista al Senado Nacional por Ahora Nación. De concretarse, esta candidatura simultánea sería posible, conforme a lo establecido por la norma vigente, que permite que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia puedan postularse, a la vez, a cargos de senador o diputado.

Alianza para el Progreso

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, renunció a su cargo como gobernador regional de La Libertad el 13 de octubre, con miras a postularse a la Presidencia en 2026, de la mano de su partido, según lo anunció en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Avanza País

Al menos dos precandidaturas a la Presidencia se han anunciado en los últimos días. La primera, que avanza de manera más concreta hacia las elecciones primarias, es liderada por el exconductor de televisión Phillips Butters, quien tiene al excongresista Fernán Altuve como primer vicepresidente y a la actual legisladora Karol Paredes como segunda vicepresidenta. La segunda la impulsa el excongresista César Combina, quien, por su parte, ha comenzado una serie de actividades en distintos puntos de la capital.

Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN)

El PRIN elegirá a su candidato a la Presidencia para 2026 en sus elecciones primarias, entre dos fórmulas presidenciales inscritas ante el órgano electoral del partido, según fuentes de RPP. Una de las propuestas está encabezada por Walter Chirinos, actual presidente de la organización política, mientras que la otra opción es liderada por la militante Liliana Humala.

Fe en el Perú

El partido tiene como precandidato a la Presidencia al expresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien es además líder y fundador de esta organización política.

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap)

Desde el partido Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) informaron que no presentarán candidato a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026, solo participará con listas al Congreso bicameral y al Parlamento Andino.

Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, se perfila como una posible precandidata a la Presidencia por el partido 'naranja'. Días atrás, en una conferencia de prensa, Fujimori Higuchi indicó que tomaría una decisión final sobre su candidatura junto a su familia.

Partido Morado

La agrupación política liderada por Luis Durán elegiría a su candidato al sillón presidencial a través de la fórmula presentada por Richard Arce como candidato presidencial, para la primera vicepresidencia: Ronnie Jurado y segunda vicepresidencia: Frida Ríos.

Juntos por el Perú

El actual congresista y presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se proyectó como precandidato a la Presidencia por su partido. La agrupación política elegirá finalmente a sus postulantes para las elecciones de 2026 mediante delegados en diciembre.

Partido Político Libertad Popular

El exministro de Energía y Minas y líder fundador del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, será el precandidato a la Presidencia que se someterá a las elecciones primarias dentro de la agrupación política. Su solicitud de inscripción fue admitida ante el órgano electoral del partido el pasado 22 de octubre.

Partido Cívico Obras

El partido tiene como precandidato a la Presidencia, rumbo a las Elecciones Generales 2026, a su líder fundador y exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

Partido Somos Perú

George Forsyth volverá a tentar la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026 y lo hará con el partido político Somos Perú. Así lo confirmó a RPP el vocero de la organización política, Uvaldo Pizarro.

Días atrás, en entrevista en Las Cosas como Son, Pizarro sostuvo que George Forsyth es el "candidato natural" del partido, organización política en que se encuentra afiliado desde octubre del 2021.

Partido Democrático Federal

El partido impulsado por el excongresista Virgilio Acuña definirá en sus elecciones primarias al candidato presidencial entre dos fórmulas que se someterán al proceso interno. Una de ellas está liderada por el propio Acuña, mientras que la otra es encabezada por Armando Massé Fernández, expresidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

Partido Aprista Peruano

El Partido Aprista Peruano es la agrupación política con más fórmulas presidenciales inscritas, con un total de 15 presentadas ante el órgano electoral del partido. Estas listas están lideradas por figuras conocidas en la escena política, como los excongresistas Javier Velázquez Quesquén y Jorge del Castillo, así como por militantes como Hernán Garrido Lecca, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca Enrique Valderrama. A ellos se suman los afiliados Jorge Morales, Deyson Romero, Augusto Valqui, Nery Quiroz, Magno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Torres.

El partido de la 'estrella' elegirá a sus candidatos para las elecciones del 2026 mediante el voto directo de sus militantes el 30 de noviembre.

Renovación Popular

El líder de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, renunció de manera oficial a su cargo como alcalde de Lima Metropolitana el 13 de octubre, con miras a postularse a la Presidencia en 2026, de la mano de su partido, según lo anunció en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Esta organización política también realizará sus elecciones primarias a través del voto de sus militantes, conforme lo señaló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Partido País para Todos

El comediante Carlos Álvarez se perfila como precandidato presidencial del partido País para Todos, fundado por el alcalde de la provincia de Huaraz (Áncash), Vladimir Meza.

Progresemos

En el partido Progresemos, que se denomina el primer partido ecologista y animalista de América Latina, se perfilan dos propuestas para ser el candidato de la agrupación a la Presidencia. Una fórmula presidencial de cara a las primarias la lidera el fundador del partido, Paul Jaimes; mientras que la otra opción la impulsa el empresario Luis Miguel Llanos.

Partido Patriótico del Perú

El líder del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, competiría como único precandidato presidencial en las elecciones primarias que se realizarán en las próximas semanas. La organización escogerá finalmente a sus candidatos para las elecciones de abril de 2026 mediante delegados.

Partido Perú Primero

A pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, el partido Perú Primero admitió la inscripción de su líder fundador, el expresidente Martín Vizcarra, como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial encabezada por su hermano Mario Vizcarra. La segunda vicepresidencia recaería en la militante Judith Mendoza.

El exmandatario acumula tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso, derivadas de casos como el Vacunagate, cuando se vacunó de forma oculta contra la Covid-19; sus presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones; y el cierre del Parlamento en 2019.

Vizcarra Cornejo tampoco se encuentra afiliado a Perú Primero, tras las decisiones tomadas por el Legislativo. Este es requisito esencial para postular como parte de una fórmula presidencial conforme lo señala la norma.

¿Qué ocurre en el caso de las alianzas?

En el caso de la alianza Fuerza y Libertad, integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Junín, será la exministra Fiorella Molinelli quien se postule como precandidata a la Presidencia. Su candidatura deberá pasar por el proceso de elecciones primarias.

En el caso de Unidad Nacional, el precandidato a la Presidencia anunciado es el congresista Roberto Chiabra. Su postulación cuenta con el respaldo de los principales dirigentes de los partidos que conforman la alianza: el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!.

Finalmente, la alianza Venceremos, integrada por los partidos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, tiene al antropólogo Vicente Alanoca como precandidato presidencial para los comicios del 2026. El otro precandidato por la alianza era el legislador Guillermo Bermejo, cuya eventual postulación queda impedida tras recibir una sentencia por afiliación terrorista. Desde el partido Voces del Pueblo, impulsado por Bermejo, rechazaron la decisión dictada por el Poder Judicial el último viernes 24 de octubre.

