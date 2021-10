Rafael López Aliaga-Renzo Reggiardo | Fuente: Andina

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga anuncio este martes una alianza política de Renovación Popular con el líder del partido Patria Segura, Renzo Reggiardo.



De esta manera, el exparlamentario Reggiardo será precandidato como teniente alcalde en la lista de Renovación Popular con miras a las elecciones regionales y municipales.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, anunció en agosto su intención de postular a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales y regionales. Además, en aquel mes señaló que para Lima buscaría candidatos con experiencia para alcaldes distritales.

Vacancia presidencial

Durante una conferencia de prensa, Rafael López Aliaga tambien indicó que solo un cambio ministerial podría evitar una eventual vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Sin embargo, destacó la labor de los ministros de Economía, de Relaciones Exteriores y Justicia.



"Les doy mi opinión: Cambio absoluto del gabinete. De ese gabinete yo veo rescatable al señor Francke, me ha sorprendido gratamente (...) el canciller Maúrtua, una persona preparada, inclusive el ministro de Justicia", dijo el excandidato.



Por su parte, Rengo Reggiardo sostuvo que debido a los cuestionamientos al gabinete ministerial y gobierno de Pedro Castillo sí procedería una vacancia presidencial.



"La vacancia es un mecanismo del Congreso de la República. He sido congresista 10 años y sé perfectamente que es un procedimiento que hoy aplicaría sin inconvenientes. El tema es el cálculo de los votos, que hay tantos, que hay menos, que a mí me conviene por a,b y c lamentablemete pasa y sucede. Pero el mecanismo de la vacancia presidencial se podría aplicar hoy sin problemas", aclaró.

