Fernando Tuesta: Pago de consultorías y sueldos a dirigentes de partidos "es sacarle la vuelta a la ley electoral"

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció respecto al uso de los fondos públicos destinados a financiar a los partidos políticos. Según sostuvo, las recientes investigaciones periodísticas parecen evidenciar que dichas organizaciones hacen un uso inadecuado del financiamiento público.

"(La ley) dice: al menos el 50 % (destinado) para formación, investigación, capacitación y difusión del partido. Y ahí han entrado estas consultorías o pagos profesionales en los que tú dices: ¿realmente el partido necesita gastar, en este caso, un porcentaje alto que, sumados, es la mitad de lo que reciben en el año para este tipo de capacitación?", cuestionó Tuesta.

En esa línea, refirió que dichos fondos públicos no estarían cumpliendo su objetivo que es "fortalecer" a los partidos.

"Hay que preguntarles a los militantes: ¿quién debe fortalecerse, quienes son los beneficiarios? La organización y sus miembros. Estoy seguro que los miembros de todos los partidos desconocen el uso de los recursos. Es más, estoy seguro de que la gran mayoría ni siquiera sabía que el partido recibía cantidades importantes de dinero", señaló.

Para Tuesta, los "beneficiados" con los fondos públicos, en realidad, estarían siendo los dirigentes partidarios y sus allegados. Sin embargo, remarcó que destinar estos recursos para el pago de consultorías no es ilegal y que la ley no prohíbe el pago a los dirigentes, "pero ese no era el objetivo".

"¿Es ilegal? No, pero es sacarle totalmente la vuelta a la norma. ¿Cómo es posible que se paguen prestaciones de servicios profesionales de S/180 000, S/120 000, S/226 000? En la administración pública, donde es el manejo del Estado, requeriría, por lo menos, un concurso público abierto o una serie de reglas y exigencias", sostuvo.

"Gonzalo Alegría no puede ser retirado de la contienda electoral"

Por otro lado, Fernando Tuesta refirió que el candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, no podía ser retirado de la contienda electoral, pese a las imputaciones en su contra, porque esa etapa del proceso ya finalizó.



"Como todo proceso, hay un cronograma y la última fecha de retiro y denuncia fue el 3 de agosto. A partir de ese momento, no puede desarrollarse ninguna de estas dos figuras. El partido no puede retirar y ningún candidato puede renunciar. En todo caso, lo puede hacer, pero no se hace efectivo", explicó.

Dada esa imposibilidad, refirió que "le toca a los políticos comprometidos con Juntos por el Perú" realizar actos públicos deslindando del candidato Alegría, aunque resaltó que la bancada de ese partido, hasta ahora, no ha tenido un pronunciamiento conjunto sobre el tema y que el partido solo busca "lavarse las manos".

"El partido dice simplemente que se inscribió. Eso es lavarse las manos. Lo único que dice el partido es que se inscribió para participar en las elecciones internas. Eso es insuficiente. El partido podría expulsarlo, por ejemplo, o el presidente del partido podría pronunciarse. No es el caso", subrayó.



Sin embargo, consideró que la "sanción más importante" contra las candidaturas cuestionadas tendría lugar el día de las elecciones.

Cambios en las reglas electorales

Tuesta Soldevilla también se pronunció sobre eventuales cambios en las reglas electorales en virtud a los cuestionamientos que están surgiendo contra los candidatos electorales y los funcionarios públicos elegidos por votación.

"Nuestro marco normativo es uno de los más exigentes de la región, incluso ocurre que, a partir de esta reglamentación, se excluye por cosas que en otros países ni existen. Todo el tema de hojas de vida, en otros países, no existe. Además están tan mal vistos los partidos por sus propios actos que la gente quisiera que todos se retiren, y una vez que salen los representantes que hemos votado, queremos que los saquen", destacó.

Asimismo, resaltó que "ninguna regla" cambia todo un sistema político "de manera inmediata", menos aún si involucra la "calidad de nuestros partidos políticos".

"La norma peruana en términos electorales es la que tiene más exigencias, requisitos y los candidatos también. Se les exige mucho. Durante estas dos últimas décadas, se han reforzado todas las medidas posibles creyendo que, de esta manera, el agua turbia se volverá cristalina. No ha ocurrido eso. Entonces, ¿es un problema solo de leyes? No creo", cuestionó.

Finalmente, refirió que es "importantísimo" que "la elección parlamentaria coincida con la segunda vuelta electoral" y que "se deje funcionar a las elecciones primarias donde los peruanos podamos designar quienes son candidatos".

