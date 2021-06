La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que mañana lunes acudirá a Palacio de Gobierno para entregar una carta al presidente Francisco Sagasti solicitando una auditoría de la Organización de Estados Americanos. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el profesor universitario y abogado del equipo técnico de Perú Libre, Edison Tito Peralta, se refirió al pedido de Keiko Fujimori al presidente Francisco Sagasti de una auditoria internacional a la segunda vuelta presidencial.

“Exhorto a Keiko Fujimori a que respete el marco constitucional. Cuando estamos frente a intentos de golpe de estado lento, que están en curso, no debiéramos hacer caso a este tipo de pedidos. No existe una sola oración en el sistema legal peruano que diga que podemos acudir a una auditoría internacional. Es un invento del fujimorismo, no es posible”, señaló.

Por otro lado, Peralta señaló que el ánimo dentro del partido Perú Libre es de confianza en las instituciones democráticas peruanas, que consideró han demostrado poseer solidez, al ser reconocidas por organismos internacionales y otros países.

“RESPETAR EL PROCESO ELECTORAL”

Por otro lado, Peralta fue consultado sobre las últimas declaraciones del doctor Anibal Torres, e indicó que, en términos generales, el abogado propone simplemente respetar el proceso electoral y confiar en las instituciones democráticas.

“Eso lo ha ratificado plenamente. Lo que él dijo que si Fuerza Popular recurre a maniobras extra legales, fuera del marco constitucional, definitivamente eso generaría una crisis social. Y ese es un análisis lógico que no va en contra de ningún principio constitucional”, manifestó.



Finalmente, Peralta consideró que, si Keiko Fujimori opta por llevar el resultado electoral por el marco “extra legal”, se estaría violando la libertad popular.



NUESTROS PODCAST

¿Cómo podemos evitar la propagación de la variante Delta? - Así de claro

La variante Delta, encontrada en Arequipa, se contagia rápidamente por lo que ya estaría expandida en otras regiones del país. ¿Qué se puede hacer para evitar su mayor propagación? Se lo explicamos así de claro.