Elecciones primarias: ONPE confirma que 37 partidos presentaron a sus delegados para votar este 7 de diciembre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las 37 agrupaciones políticas que participarán de la segunda fecha de las elecciones primarias este domingo 07 de diciembre, cumplieron con presentar sus listas de delegados, electores que tendrán la misión de elegir a los candidatos que los representarán en las Elecciones Generales 2026.

Mediante comunicado de prensa, la ONPE recordó que estos delegados fueron elegidos el pasado 30 de noviembre por la militancia de cada una de las 37 agrupaciones (3 alianzas electorales y 34 partidos). Los comités electorales de cada una de estas organizaciones tuvo hasta el 03 de diciembre como fecha límite para ingresar la información de los delegados electos en el Registro de Elecciones Primarias (REP), la plataforma tecnológica del organismo electoral.

La información proporcionada permite conocer que el partido Fuerza Popular registró 104 delegados, siendo la agrupación política con más delegados elegidos, mientras que, en el extremo contrario, la alianza electoral Fuerza y Libertad es la agrupación que menos delegados registró ante ONPE con solo 3 de ellos.

ONPE organizará la votación del 07 de diciembre

De las 37 agrupaciones políticas que optaron por elegir a sus candidatos a través de delegados, 25 solicitaron asistencia técnica de la ONPE para elegirlos. El apoyo fue brindado de distintas maneras durante los días previos a la selección de delegados el pasado 30 de noviembre.

Sin embargo, la ONPE precisa que para este domingo 07 de diciembre, sí organiza la votación de todos los delegados de las 37 agrupaciones políticas que elegirán a los candidatos definitivos que competerán el 12 de abril del 2026.

"La ONPE ya ha impreso las cédulas correspondientes y está capacitando a los afiliados que se desempeñarán como miembros de mesa. De esta manera, lleva a cabo los últimos preparativos de los comicios con los que finalizará el proceso de elecciones primarias previas a las Elecciones Generales 2026", se lee en el comunicado.

Al conocer la relación de los delegados, la ONPE cuenta ya con el padrón de los electores que votarán para definir quiénes podrán postular a los cargos de presidente, vicepresidentes, senadores por distrito único nacional, senadores por distrito múltiple (regional), diputados y parlamentarios andinos.