Informe de IDEA Internacional alerta retroceso global de la democracia y caída en libertad de prensa

El reporte de IDEA Internacional advierte que la democracia muestra un deterioro por noveno año consecutivo. Perú figura entre los países con retroceso en libertad de prensa, en medio de violencia e intimidación contra periodistas.

El informe Estado Global de la Democracia 2025: La democracia en movimiento, señala que la democracia en todo el mundo se ha debilitado. La mayoría de los países han experimentado un deterioro en su desempeño, mientras que la libertad de prensa se redujo en una cuarta parte de los 173 países analizados, el mayor descenso desde 1975.

El retroceso democrático se enmarca en una tendencia mundial de riesgo para la democracia: en 2024, el 54 % de los países mostró un deterioro en al menos uno de los indicadores centrales de desempeño democrático respecto a lo registrado cinco años atrás. Estos abarcan desde la credibilidad de las elecciones hasta la libertad de expresión, de acuerdo con Idea Internacional.

El informe señala que "las democracias deben replantear la participación electoral y considerar con mayor detenimiento el voto desde el extranjero para garantizar una mayor resiliencia democrática".

“La democracia se enfrenta a una tormenta perfecta de resurgimiento autocrático y una profunda incertidumbre debido a los enormes cambios sociales y económicos”, declaró Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional. “Para contraatacar, las democracias necesitan proteger elementos clave de la democracia, como las elecciones y el Estado de derecho, pero también reformar profundamente el gobierno para que brinde equidad, inclusión y prosperidad compartida. Como destaca el informe Estado Global de la Democracia 2025, mejorar los derechos de los votantes que viven en el extranjero también puede generar dividendos democráticos tanto en los países de origen como en los de acogida”.

El año 2024, marcado por un “superciclo electoral” con 1.600 millones de votantes en todo el mundo, coincidió con el peor registro en tres décadas en materia de elecciones creíbles, con retrocesos en una quinta parte de los países evaluados.

En América Latina, la categoría de representación fue la más golpeada, con retrocesos notorios en El Salvador, Haití y Nicaragua. Perú también figura en la lista de países donde la libertad de prensa se deterioró, en un contexto de persistente violencia e intimidación contra periodistas. La caída en este indicador coloca a Perú en un grupo reducido de países que han visto limitado el rol de los medios de comunicación como fiscalizadores del poder, un componente esencial de toda democracia, señala el informe.

Esta situación se suma a un contexto político marcado por la inestabilidad institucional, los enfrentamientos entre poderes del Estado y la desconfianza ciudadana hacia la representación política.

De los 45 descensos identificados en el continente, la mayoría se concentró en la categoría de representación: cinco países cayeron en elecciones creíbles, seis en partidos políticos libres, cuatro en gobiernos electos y cinco en parlamentos efectivos.

El Salvador y Nicaragua destacan además por registrar algunas de las mayores caídas en libertad de prensa, acompañados por Perú en este aspecto. El informe vincula estas tendencias al retroceso democrático y, en algunos casos, al colapso del Estado.

Sin embargo, el estudio identifica mejoras en países como:

Honduras , con avances en cinco factores, entre ellos ausencia de corrupción y elecciones creíbles.

Brasil , con mejoras en libertades civiles y parlamento efectivo.

Chile , que destaca en justicia y libertades civiles.

República Dominicana, con avances en independencia judicial y lucha contra la corrupción.



