Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Mónica Delta acusa instrumentalización de la justicia por el poder: "Tratan de neutralizar el periodismo de investigación"

Mónica Delta:
Mónica Delta: "Las fuentes de un periodista son sagradas" | Fuente: RPP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La conductora de Punto Final se pronunció respecto al pedido de la Procuraduría, entidad adscrita al Minjus que encabeza Juan José Santiváñez, de levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz de su equipo y César Prado de IDL-Reporteros.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 00:00

La periodista Mónica Delta, conductora del dominical Punto Final, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al pedido que ha formulado la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que se levante el secreto de las comunicaciones a los periodistas Rodrigo Cruz, que es parte del referido dominical, y César Prado de IDL-Reporteros.

Al respecto, Delta consideró que dicho caso y otros constituyen una instrumentalización del sistema de justicia contra la labor periodística por parte del poder, con el fin de "neutralizar" el periodismo de investigación.

"No es solamente esta denuncia […], se está instrumentalizando el uso y la herramienta fiscal y judicial para neutralizar el trabajo de investigación de la prensa. Entonces, ese es el problema de fondo. ¿Y quiénes lo utilizan? Quienes más poder tienen", sostuvo en Ampliación de Noticias-edición domingo.

Noticia en desarrollo. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mónica Delta periodismo libertad de prensa Juan José Santiváñez procuraduría general del Estado

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA