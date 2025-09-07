Mónica Delta acusa instrumentalización de la justicia por el poder: "Tratan de neutralizar el periodismo de investigación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista Mónica Delta, conductora del dominical Punto Final, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al pedido que ha formulado la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que se levante el secreto de las comunicaciones a los periodistas Rodrigo Cruz, que es parte del referido dominical, y César Prado de IDL-Reporteros.

Al respecto, Delta consideró que dicho caso y otros constituyen una instrumentalización del sistema de justicia contra la labor periodística por parte del poder, con el fin de "neutralizar" el periodismo de investigación.

"No es solamente esta denuncia […], se está instrumentalizando el uso y la herramienta fiscal y judicial para neutralizar el trabajo de investigación de la prensa. Entonces, ese es el problema de fondo. ¿Y quiénes lo utilizan? Quienes más poder tienen", sostuvo en Ampliación de Noticias-edición domingo.

Noticia en desarrollo.