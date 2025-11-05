JEE solicita descargos al presidente del Congreso y al oficial mayor por uso de cámara en actividad de Fuerza Popular

Extracto de la resolución del JEE Pacasmayo. | Fuente: RPP

¿Qué señalan los informes de fiscalización?

El informe N° 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE señala que el presidente del Congreso, en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, "tiene el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia —como las cámaras institucionales inventariadas— sean utilizadas exclusivamente para los fienes propios de la función legislativa". El documento advierte que el presunto uso indebido del equipo configura una infracción administrativa.

"La omisión del Presidente en cautelar el uso adecuado de los bienes institucionales, y deslindar oportunamente la responsabilidad funcional, evidencia un incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control, lo que permite

la configuración de la tipicidad por omisión impropia en el marco del derecho administrativo sancionador en materia electoral", se precisa en el documento.

En el caso del oficial mayor del Congreso, el informe precisa que, en su condición de máxima autoridad del Servicio Parlamentario y responsable directo de la administración de los bienes institucionales, “no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional”, empleada para filmar la actividad política organizada por Fuerza Popular.

"La conducta del Oficial Mayor se adecua al tipo infractor por omisión impropia, al no haber activado mecanismos de control, trazabilidad ni prevención sobre el uso de bienes públicos bajo su competencia, vulnerando el principio de neutralidad electoral y el deber de vigilancia institucional", se lee en el documento.

Finalmente, el informe recalca que la renuncia del servidor involucrado en el uso indebido del equipo "no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos".