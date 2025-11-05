JEE solicita descargos al presidente del Congreso y al oficial mayor por uso de cámara en actividad de Fuerza Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó descargos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, ante una posible infracción al principio de neutralidad por el uso de una videocámara del Parlamento durante un mitin de Fuerza Popular en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial, La actividad se realizó el 30 de octubre en Trujillo, La Libertad.
A través de la Resolución N.° 97-2025-JEE-PCYO/JNE, la autoridad electoral informó que dos reportes de fiscalización, con fecha 3 de noviembre, advirtieron una presunta vulneración a las normas que regulan la neutralidad estatal en periodo electoral, por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y del oficial mayor, Giovanni Forno, debido “al uso indebido de bienes públicos a favor de la organización política Fuerza Popular”.
Tras la apertura del expediente, el JEE dispuso que el titular del Parlamento y el oficial mayor habiliten una casilla electrónica para futuras comunicaciones, presenten sus descargos en un plazo máximo de un día calendario desde la notificación de la presente resolución.