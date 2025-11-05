Últimas Noticias
JEE solicita descargos al presidente del Congreso y al oficial mayor por uso de cámara en actividad de Fuerza Popular

Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Informes del personal de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo advirtieron ante la autoridad electoral una posible infracción al principio de neutralidad por el uso de una videocámara del Congreso durante el mitin en el que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su precandidatura presidencial.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó descargos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, ante una posible infracción al principio de neutralidad por el uso de una videocámara del Parlamento durante un mitin de Fuerza Popular en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial, La actividad se realizó el 30 de octubre en Trujillo, La Libertad.

A través de la Resolución N.° 97-2025-JEE-PCYO/JNE, la autoridad electoral informó que dos reportes de fiscalización, con fecha 3 de noviembre, advirtieron una presunta vulneración a las normas que regulan la neutralidad estatal en periodo electoral, por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y del oficial mayor, Giovanni Forno, debido “al uso indebido de bienes públicos a favor de la organización política Fuerza Popular”.

Tras la apertura del expediente, el JEE dispuso que el titular del Parlamento y el oficial mayor habiliten una casilla electrónica para futuras comunicaciones, presenten sus descargos en un plazo máximo de un día calendario desde la notificación de la presente resolución.


Extracto de la resolución del JEE Pacasmayo.
Extracto de la resolución del JEE Pacasmayo. | Fuente: RPP

¿Qué señalan los informes de fiscalización?

El informe N° 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE señala que el presidente del Congreso, en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, "tiene el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia —como las cámaras institucionales inventariadas— sean utilizadas exclusivamente para los fienes propios de la función legislativa". El documento advierte que el presunto uso indebido del equipo configura una infracción administrativa.

"La omisión del Presidente en cautelar el uso adecuado de los bienes institucionales, y deslindar oportunamente la responsabilidad funcional, evidencia un incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control, lo que permite
la configuración de la tipicidad por omisión impropia en el marco del derecho administrativo sancionador en materia electoral", se precisa en el documento.

En el caso del oficial mayor del Congreso, el informe precisa que, en su condición de máxima autoridad del Servicio Parlamentario y responsable directo de la administración de los bienes institucionales, “no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional”, empleada para filmar la actividad política organizada por Fuerza Popular.

"La conducta del Oficial Mayor se adecua al tipo infractor por omisión impropia, al no haber activado mecanismos de control, trazabilidad ni prevención sobre el uso de bienes públicos bajo su competencia, vulnerando el principio de neutralidad electoral y el deber de vigilancia institucional", se lee en el documento.

Finalmente, el informe recalca que la renuncia del servidor involucrado en el uso indebido del equipo "no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos".

Extracto del informe de fiscalización.
Extracto del informe de fiscalización. | Fuente: RPP

¿Qué indicaron desde Fuerza Popular?

La congresista de Fuerza PopularPatricia Juárez, se pronunció luego de revelarse que se utilizó una cámara del Legislativo durante el evento político en el que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, anunció su precandidatura a la Presidencia de la República.

Según imágenes captadas por SOLTV, la cámara de video estuvo ubicada hacia el estrado donde Fujimori realizó el anuncio. La herramienta tenía un distintivo en el que se lee “Congreso de la República Registro Secuencial 25459 Inventario Físico General 2024”.

En diálogo con RPP, el lunes 3 de noviembre, Juárez se mostró en contra del uso de los bienes del Congreso de la República para actividades privadas, como también lo señaló el Parlamento en un comunicado.

"Es lamentable lo que ha ocurrido, el Congreso de manera inmediata ha sacado un comunicado en donde ha señalado que es una iniciativa de la persona que, digamos, tomó ese equipo. La verdad es que no se me ocurriría que alguno de los jefes de esta persona le hubiera dado la orden, porque sería un verdadero despropósito y desatino", manifestó.

Según la parlamentaria, el funcionario involucrado en este hecho, quien presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre, deberá responder si es que recibió la orden de un superior, o si fue por iniciativa propia.

