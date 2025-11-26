JNE advierte déficit de 52% en presupuesto para las elecciones del 2026

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó al Ejecutivo y al Congreso de la República a acelerar la asignación del presupuesto necesario para organizar las elecciones del 2026, al advertir un déficit que comprometería la realización del proceso electoral.



El funcionario expresó su preocupación por la falta de recursos debido a que las entidades del sistema electoral ya deberían estar trabajando con montos definidos para garantizar el desarrollo de las elecciones.



“Estamos hablando de un déficit del 52%”, señaló tras su presentación ante el Congreso en el debate sobre el dictamen del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.



Asimismo, precisó que el financiamiento total requerido por las tres instituciones electorales -el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)- asciende a 4 390 millones de soles, monto necesario para cubrir las elecciones del 2026, tanto los comicios generales como los procesos regionales y municipales.



Roberto Burneo también alertó que los tiempos apremian dado que las demandas presupuestales adicionales “se gestiona por lo menos entre enero y febrero”, y recién lo asignan en marzo, cuando el proceso electoral ya estará en marcha.



“El 12 de abril está a la vuelta de la esquina y eso es preocupante”, afirmó.



