Al menos 500 mil ciudadanos fueron elegidos como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Ellos serán los encargados de conducir la votación en la jornada del domingo 02 de octubre. Pero, ¿qué sucede cuando una mesa no se instala por falta de miembros titulares o suplentes? Según Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, el personal de la ONPE y el JNE invitará a los electores de la cola a conformar la mesa e incluso les solicitará su DNI. En caso de no asumir, también recibirán la multa de S/ 230, asignada a los miembros de mesa que no cumplan con su rol.