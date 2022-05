Yessica Clavijo que participarán 147 organizaciones políticas, divididas en 131 movimientos regionales, 15 partido políticos y una alianza electoral. | Fuente: RPP NOTICIAS

Este domingo 15 de mayo se realizarán las elecciones internas en organizaciones políticas en el marco del proceso de las elecciones regionales y municipales que se darán en 2022. En en ese sentido, la directora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, conversó en Ampliación de Noticias sobre las medidas y requerimientos que deben seguir los votantes.

"Las elecciones internas contarán con dos fechas, este domingo 15 y el próximo 22. En esta primera jornada, van a participar la organizaciones políticas para elegir a los candidatos que van a presentar hasta el próximo 14 de junio y algunas elegiran a los delegados porque hay elección indirecta", señaló Clavijo.

Además, explicó que este evento contará con la participación de 147 organizaciones políticas: 131 movimientos regionales,15 partidos politicos y una alianza electoral. Precisó que la mayoría está optando"bajo la modalidad de delegados.

"Dentro de los movimientos regionales un poco más del 70%, y son 10 partidos políticos los que apuestan bajo la modalidad de delegados", agregó.

Fiscalización

Respecto a la labor de fiscalización, aseguró que el equipo fiscalizador estarán distrubuidos a nivel nacional desde la instalación de las mesas, hasta el escrutinio final. Recordó que los miembros de mesa deben estar presentes desde las 6 a.m. y que la jornada culminará hasta las 5 pm.

"En algunas oportunidades he escuchado comentarios de 'me entregaron una cédula marcada, ese material tiene un error'. Eso no sucede cuando llega el material electoral, para eso están los fiscalizadores que ante cualquier incidencia levantarán información para que esto pueda ser superada o darán cuentan las autoridades del Ministerio Público si hay una situación en riesgo de peligro", precisó en Ampliación de Noticias.

"Estaremos presentens en el escrutinio, posteriormente el material electoral va a ser replegado y acompañado con personal de la fiscalización", añadió.

Denuncias de presuntas mafias

Ante las denuncias de presuntas mafias que pretenden desaparecer candidaturas presentando renuncias falsas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), —que también señaló el alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro— Clavijo mencionó que las denuncias están siendo derivadas al Ministerio Público y pide alerta máxima ante estos casos.

"Nosotros recibimos estas denuncias y pasan una verificación que pasan por Reniec. Han habido muchas modifcaciones en los plazos de ingreso de la información y como es de manera virtual no se puede hacer un peritaje a un documento escaneado. Lo que se ha hecho es que las denuncias de las afectadas han sido derivadas al Ministerio Público", declaró.



En relación a la denuncia de Pedro Spadaro, también candidato a la Alcaldía Provincial del Callao, dijo: "Las investigaciones darán luces de quien ha sido la persona o la organización que pueda estar orientado a esta situación porque no es el único caso del alcalde Spadaro y por eso seguimos alerta".



