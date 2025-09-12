JNE presentó demanda competencial por fallo judicial que ordena inscripción de partido Unidad Popular

La controversia surge por el fallo judicial que ordenó inscribir a Unidad Popular fuera del plazo legal. El JNE advierte que estas decisiones ponen en riesgo la transparencia de los comicios y podrían abrir la puerta a una judicialización del proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este viernes una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, luego de que este último ordenara la inscripción del partido Unidad Popular para las Elecciones Generales 2026, pese a que la agrupación política presentó su solicitud fuera del plazo legal.

La acción fue aprobada por unanimidad en el pleno del organismo electoral y busca que el TC defina los límites de las competencias entre ambas instituciones.

El constitucionalista Lucas Ghersi, miembro del equipo legal del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que "el objetivo de la demanda competencial es que el Tribunal Constitucional declare que el calendario electoral es intangible para que la elección se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempo"

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sostuvo que la medida no responde a un enfrentamiento institucional, sino a la necesidad de proteger la transparencia y la seguridad jurídica del proceso electoral.

“Nuestras resoluciones en materia electoral deben ser irrevisables. Permitir que el Poder Judicial las modifique vía amparos o medidas cautelares rompe el calendario electoral y genera inestabilidad en el proceso”, señaló Burneo en declaraciones a RPP.

El recurso presentado al TC busca que se ratifique que las decisiones del JNE son definitivas y no revisables, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones.

El constitucionalista Domingo García Belaunde, integrante del equipo legal del JNE, explicó que el Poder Judicial habría excedido sus atribuciones al ordenar la inscripción de una agrupación política fuera de plazo.

En la misma línea, el abogado Lucas Ghersi advirtió que este precedente podría abrir la puerta a que otros partidos intenten forzar su inscripción por vía judicial, debilitando la autoridad del sistema electoral.

Riesgos para el proceso electoral

Con la presentación de la demanda, el JNE busca frenar lo que considera una amenaza al proceso electoral. Entre los riesgos identificados están:

Alteración del cronograma electoral: se podrían reabrir etapas ya cerradas. Judicialización de las elecciones: más partidos podrían acudir al Poder Judicial para revertir decisiones del JNE. Inseguridad jurídica: la falta de certeza afectaría la equidad y la transparencia de los comicios.

El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite la demanda y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo del asunto.