Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

JNE presentó demanda competencial por fallo judicial que ordena inscripción de partido Unidad Popular

JNE presenta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por fallo judicial que ordenó inscripción de partido Unidad Popular
JNE presenta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por fallo judicial que ordenó inscripción de partido Unidad Popular | Fuente: Agencia Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La controversia surge por el fallo judicial que ordenó inscribir a Unidad Popular fuera del plazo legal. El JNE advierte que estas decisiones ponen en riesgo la transparencia de los comicios y podrían abrir la puerta a una judicialización del proceso electoral.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este viernes una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, luego de que este último ordenara la inscripción del partido Unidad Popular para las Elecciones Generales 2026, pese a que la agrupación política presentó su solicitud fuera del plazo legal.

La acción fue aprobada por unanimidad en el pleno del organismo electoral y busca que el TC defina los límites de las competencias entre ambas instituciones.

El constitucionalista Lucas Ghersi, miembro del equipo legal del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que "el objetivo de la demanda competencial es que el Tribunal Constitucional declare que el calendario electoral es intangible para que la elección se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempo"

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sostuvo que la medida no responde a un enfrentamiento institucional, sino a la necesidad de proteger la transparencia y la seguridad jurídica del proceso electoral.

“Nuestras resoluciones en materia electoral deben ser irrevisables. Permitir que el Poder Judicial las modifique vía amparos o medidas cautelares rompe el calendario electoral y genera inestabilidad en el proceso”, señaló Burneo en declaraciones a RPP.

El recurso presentado al TC busca que se ratifique que las decisiones del JNE son definitivas y no revisables, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones.

El constitucionalista Domingo García Belaunde, integrante del equipo legal del JNE, explicó que el Poder Judicial habría excedido sus atribuciones al ordenar la inscripción de una agrupación política fuera de plazo.

En la misma línea, el abogado Lucas Ghersi advirtió que este precedente podría abrir la puerta a que otros partidos intenten forzar su inscripción por vía judicial, debilitando la autoridad del sistema electoral.

Te recomendamos

Riesgos para el proceso electoral

Con la presentación de la demanda, el JNE busca frenar lo que considera una amenaza al proceso electoral. Entre los riesgos identificados están:

  1. Alteración del cronograma electoral: se podrían reabrir etapas ya cerradas.

  2. Judicialización de las elecciones: más partidos podrían acudir al Poder Judicial para revertir decisiones del JNE.

  3. Inseguridad jurídica: la falta de certeza afectaría la equidad y la transparencia de los comicios.

El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite la demanda y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Noticias

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA