Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
RPP Data
RPP Data
Informe de Essalud y testimonios de pacientes revelan largas esperas para conseguir citas médicas
EP 291 • 03:43

Presidente del JNE: "Si no lo hacemos bien, el voto digital podría estar condenado al fracaso"

Presidente del JNE:
Presidente del JNE: "Si no lo hacemos bien, el voto digital podría estar condenado al fracaso" | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene desarrollando el mecanismo de voto digital con miras a su implementación en los comicios de abril de 2026, aunque advirtió que “aún falta mucho para saber el nivel de madurez que tiene”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que la implementación del voto digital en el Perú con miras a las Elecciones Generales 2026 debe realizarse con rigurosidad, pues de lo contrario estaría “condenado al fracaso”.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, Burneo señaló que este mecanismo de votación “es un buen inicio” y que viene siendo desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su eventual aplicación en los comicios de abril del próximo año. Sin embargo, precisó que recién en octubre se podrá conocer “el nivel de madurez” que ha alcanzado el sistema.

"Lo que hemos adelantado es que la ONPE viene desarrollando el voto digital. Aún falta mucho para conocer el nivel de madurez que tiene y recién lo sabremos en octubre. Sin embargo, creo que el voto digital es un buen inicio porque se ha dado un marco normativo y legal para empezar a trabajar en pilotos. El piloto que tenemos proyectado a nivel de la norma es muy ambicioso. Desde el Jurado [Nacional de Elecciones] vemos con mucha preocupación que si no lo hacemos bien, el voto digital podría estar condenado al fracaso", indicó.

“Creemos que es un buen presente, un buen inicio, y vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Tenemos la oportunidad de realizar un piloto más acotado, que dependerá en gran medida de la solución tecnológica”, añadió desde Chile, donde participó en la XVIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Te recomendamos

Avances tras la reforma electoral aprobada por el Congreso

El titular del organismo electoral sostuvo que, tras la norma aprobada por el Congreso que establece el uso del voto digital en los procesos electorales del país, corresponde iniciar en el Perú el desarrollo de un sistema que pueda aplicarse de manera progresiva en los próximos años.

“Sí, estamos seguros de que es el futuro y que hay que comenzar a construirlo. Los procesos de este tipo logran una maduración después de cinco a diez años. Así que estimamos que para el 2030 el voto digital estará disponible de forma más amplia, pero es necesario empezar a trabajar en todo este proceso”, afirmó al sostener que los organismos del Sistema Electoral cuentan con "poco tiempo" para llevar adelante el proceso con miras al 2026.

"Nos han dado poco tiempo al sistema electoral, hablamos desde marzo de este año. La ONPE viene desarrollando la experiencia informática; el Reniec impulsa campañas para introducir el DNI electrónico; y el propio JNE se está preparando para aplicar una auditoría independiente y transparente. Lo que buscamos es que el voto digital sea ese futuro que permita mayor participación, pero también garantizar confianza en cualquier proceso que se implemente. Si el voto digital no está a tono, el JNE no va a dudar en tomar las acciones que correspondan", resaltó.

Sobre la demanda competencial contra el Poder Judicial

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la decisión del organismo electoral de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial, a raíz del caso de inscripción del partido Unidad Popular, “no busca una confrontación”, sino esclarecer si las resoluciones en materia electoral son o no irrevisables.

"Tenemos la autorización del pleno del Jurado, aprobada por unanimidad, para presentar esta demanda competencial, que no busca una confrontación con el Poder Judicial, sino definir y dirimir el debate en torno a si el JNE es la autoridad que establece las disposiciones finales e irrevisables en la materia de su especialidad, que es la electoral", explicó.

"Si queremos elecciones transparentes, creer en el sistema electoral, debemos garantizar que sus decisiones sean las últimas, que sean irrevisables y que cuenten con la garantía de estar sustentadas en un trabajo independiente, técnico y basado en principios constitucionales y en el debido proceso. Pero no podemos continuar con este debate si, de pronto, cualquier decisión puede ser cuestionada en cualquier instancia", resaltó.

El poder en tus manos

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos JNE Roberto Burneo voto digital

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA