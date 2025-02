José Tello: Vladimiro Montesinos tiene impedimentos para postular, según la Constitución

El especialista en temas electorales, José Tello, aclaró que Vladimiro Montesinos está impedido de postular a un cargo de elección popular en las elecciones generales de 2026 debido a su situación legal.

El especialista en temas electorales, José Tello, se pronunció acerca de lo que establece la normativa electoral peruana de cara a las elecciones generales 2026 ante la presunta postulación de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, en los próximos comicios.

En Ampliación de Noticias, Tello indicó que el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) se encuentra impedido de postular a un cargo de elección popular en el país. Consideró que la polémica generada por su presunta inscripción al partido político Por Amor al Perú es promovida para "medir la atmósfera política".

"Más allá de eso, los impedimentos que sobrevienen con el señor Montesinos porque acá él, por la propia Constitución, tiene impedimentos. Por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución es categórico en mencionar que las personas que son interdictos, o sea, aquellos que son alcohólicos, toxicómanos y están impedidos por un mandato judicial de ejercer derechos, ellos están impedidos de ejercer derechos políticos. ¿Quiénes más? Los sentenciados por condena efectiva y, además, también los inhabilitados de acuerdo a la legislación penal", indicó.

Tello Alfaro señaló que Vladimiro Montesinos "tiene varios procesos", pero que "basta una sentencia condenatoria en primera instancia" para que esté impedido de postular.

"La modificación del artículo 34 y 39 de la Constitución, que se dio hace un tiempo, impide que aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia, no importa que esto pueda ir hasta casación, con sentencia en primera instancia no puedan postular. Y eso es importantísimo", refirió.

En otro momento, José Tello indicó que debe verse por separado el tema de la posible afiliación de Montesinos a una organización política y la viabilidad de que postule a un cargo de elección popular.

En ese sentido, recalcó que otro impedimento que contempla la normativa electoral en el Perú son las inhabilitaciones dadas por el Congreso de la República, como ocurre en el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos.

"Otra inhabilitación que es muy común, que también tiene Martín Vizcarra, es la inhabilitación dada por el Congreso de la República (...) Entonces, ahí es donde advertimos que él [Montesinos] está con problemas. Pero por si fuera poco, hay que agregar algo: la Ley 30153, ley que establece el registro de deudores de reparaciones civiles", precisó al referirse que si el exasesor presidencial no tuviera ninguna condena efectiva, tener pendiente el pago de la reparación civil sería una restricción para que postule en comicios.

Presidente de "Por Amor al Perú" responde ante polémica

En declaraciones a El Poder en tus Manos, Raúl Mendiola, presidente del partido político "Por Amor al Perú", descartó que Vladimiro Montesinos esté afiliado a su organización política. Sostuvo que al interior del partido se revisaron fichas de militantes inscritos al partido y "no figura la ficha" del exasesor presidencial.

"El hecho es que el señor Vladimiro Montesinos no está afiliado al partido Por Amor al Perú, ya hemos revisado las 45 mil fichas de afiliación que hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones", indicó.

"Nosotros ya tenemos afiliados. Del primer lote de 30 mil fichas se presentó el año pasado; el segundo lote se presentó este año en enero de 8,500; y tenemos cinco mil fichas más, pero no figura la ficha del señor Vladimiro Montesinos. No está, no existe", recalcó.

Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el partido "Por Amor al Perú" aún se mantiene en proceso de inscripción, información consultada el 12 de febrero.