Propuesta de ley que limita participación de sentenciados por delitos graves en elecciones regresará al Pleno para ser debatida

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso decidió devolver al Pleno la propuesta de ley de reforma constitucional que "garantiza la idoneidad en la función pública", dictamen que había sido devuelto a la comisión tras un pedido de la congresista Francis Paredes y que recoge alrededor más de 20 proyectos de ley multipartidarios. La decisión fue por mayoría (17 congresistas a favor, 1 en contra y 5 abstenciones).

"El texto sustitutorio que proponemos busca vetar el derecho a la participación política a quienes hayan sido sancionados por delitos graves que atenten contra el sistema constitucional y el sistema democrático", sustentó el presidente de la Comisión, Fernando Rospigliosi.

¿Cómo quedó la propuesta que fue devuelta al Pleno del Congreso?

Impedimentos de postulación o del ejercicio de la función pública

El texto sustitutorio sostiene que están impedidos de postular a cargos de elección popular, hasta por 10 años después de haber cumplido su condena, sentenciados por los delitos de los "tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como los delitos por delitos contra los poderes del Estado y el orden Constitucional".

Cuando el proyecto fue presentado a mediados de este año, su texto incluía impedimentos de postulación para aquellos que hayan cometido delitos como violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas y secuestro. Sin embargo, al ser debatido en el Pleno, la cantidad de delitos incluidos en la ley hizo que los congresistas decidieran devolver el dictamen a la comisión para su revisión.

Ahora, durante el debate en la comisión, la expresidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, sostuvo que la versión final de la propuesta de ley ya no incluye varios delitos porque los congresistas "entendimos que no se podía hacer un listado de delitos en la Constitución", por lo cual finalmente se consideraron los inicialmente mencionados. ¿Qué implica esto?

De acuerdo con el especialista en temas electorales José Naupari, "acá parece que ya no importa, a los políticos no les importa los corruptos, porque en este caso, al día siguiente que cumpla su condena, el corrupto puede postular, el violador puede postular. La rehabilitación vale para algunos, pero para otros no", opinó el abogado en referencia a que al inicio de este proyecto también impedía a corruptos y violadores participar en elecciones hasta 10 años después de haber cumplido su condena.