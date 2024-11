Fernando Rospigliosi: "El problema no es la reelección de alcaldes y gobernadores, sino a quién se elige"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló en "Ampliación de Noticias" que espera que "las bancadas hayan reconsiderado su posición" sobre no aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores, dictamen que además incluía la eliminación de los movimientos regionales.

"Fue un gravísimo error prohibir la reelección de los gobernadores y alcaldes con el argumento de que evitaba la corrupción, porque los hechos han demostrado que seguía. El problema no es la reelección, sino a quién se elige", sostuvo el congresista de la bancada de Fuerza Popular.

Como se recuerda, la reelección de gobernadores y alcaldes es un proyecto de reforma constitucional, por lo que requiere dos votaciones con el apoyo de más de 87 congresistas en dos legislaturas distintas. Si bien en su primera votación, a inicios de este año 2024, fue aprobada, en la segunda, fue rechazada.

Sin embargo, se han presentado una serie de reconsideraciones a esta segunda votación que Fernando Rospigliosi espera que vuelva a realizar. "Es importante que esa reconsideración prospere. Tiene que ser ya en estos días, no sé si hoy o mañana o la próxima semana", dijo.

¿Se ampliarán los plazos para afiliar posibles candidatos?

La propuesta de algunas bancadas de ampliar los plazos para presentar planillones de afiliados que puedan convertirse luego en candidatos a puestos de elección pública, Fernando Rospigliosi se mostró en desacuerdo. Recordemos que el 7 de julio pasado venció el plazo para afiliarse a un partido para ser candidato en las Elecciones Generales 2026; y el 11 de octubre ocurrió lo mismo para ser candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

"Personalmente no soy partidario de que se cambien los plazos. Se establecieron con la debida anticipación y ya se vencieron", enfatizó el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Luego recordó que desde su grupo de trabajo ha propuesto que para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada lista tenga hasta un 30% de invitados, es decir, que no pertenezcan a ningún partido,

"[Esto significa que] pueden ser candidatos a gobernadores y alcaldes personas que no estén afiliados [a una organización política]. Cualquier partido puede invitar a personas no afiliadas a sus partidos, esa posibilidad no hace que sea necesario ampliar los plazos para la inscripción [afiliación de militantes para ser candidatos]".