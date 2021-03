Rafael López Aliaga es el candidato de Renovación Popular. | Fuente: Difusión

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que como parte de su lucha contra la pandemia daría luz verde a que empresas del sector privado, como las aseguradoras, adquieran las vacunas contra la COVID-19 para que las vendan.

"Dejar que el sector privado ordenadamente y científicamente compre vacunas, tipo AFP y tipo compañía de seguros, que pueden comprar 10 millones de vacunas", explicó López Aliaga para diario Trome.

"Mejor dicho, tienen 10 millones de afiliados y cada afiliado puede pagar 50 soles por vacuna (...) eran 10 millones de afiliados ahí formales. 10 millones por 3 (familiares del afiliado) son 30 millones de peruanos que pueden traer vacunas, que es la clase media, no los ricos", añadió.

En otro momento, Rafael López Aliaga rechazó ser de una línea ultra derechista y se calificó como "pragmático".

"Si veo que algo que se percibe de izquierda funciona para solucionar el hambre, la seguridad ciudadana en el Perú, la educación por tablets que no hay, lo que es la vacuna para todos los peruanos, eso me define. Si seré de izquierda, derecha, ultraderecha, me resbala", expresó.

SOBRE SUS CONTRINCANTES

El postulante por Renovación Popular no descartó que, de ser necesario, él o Hernando de Soto, candidato de Avanza País, declinen para apoyarse en la contienda electoral. "Siempre en democracia por el bien del Perú yo creo que hay esa posibilidad", dijo al respecto.

Respecto a Yonhy Lescano, quien lidera en la intención de voto, cuestionó el tiempo que ha trabajado para el Estado. "Es el típico político que ha ‘mamado’ la teta del Estado un montón de años y no ha producido nada bueno para el Perú", comentó.

En tanto, sobre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que esta debe explicar de dónde salió el dinero para pagar sus estudios en el extranjero.

"Yo tengo más de cien mil puestos de trabajo generados. Y he estudiado con mi plata. Yo no he estudiado con plata que me ha puesto otra persona. Keiko tiene un problema que explicarle al Perú: ¿cómo estudiaron ella y sus tres hermanos?", sostuvo.



De otro lado, calificó de ser "una zángana" a Verónika Mendoza, candidata de Juntos Por el Perú, quien ha propuesto imponer una multa a la riqueza de llegar a la presidencia.

"Nunca ha trabajado, cómo sale a hablar de eso. Por eso falta tanto la creación de empleo. Un Perú que no tiene empleo. Estamos que la gente que genera riqueza (pague más impuestos)... más bien hay que alentarla a que invierta en nuestro país para crear empleo", señaló.

López Aliaga tampoco tuvo reparos en calificar de "mantenido" a Julio Guzmán, candidato del Partido Morado.

"El señor Guzmán vive mantenido por una señora que pertenece a la Confiep de la familia Aguirre. Basta que Guzmán sea morado para que sea cómplice del genocidio que estamos viviendo en el Perú", apuntó.

