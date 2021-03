Yonhy Lescano estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que, de llegar al poder, y de ser necesario por la gobernabilidad, hará alianzas con partidos “que construyan” y que no estén manchados con casos de corrupción.

“Tengo que hacer alianzas con los partidos que tengan representación parlamentaria, obviamente que tengo que hablar con ellos, y los que no estén comprometidos con corrupción. Ese es un mínimo requisito que debo observar. Personas o partidos que estén mezclados con corruptos, ni hablar”, dijo en Enfoque de los Sábados.

“Voy a hacer alianzas con partidos democráticos, que quieran trabajar por el Perú, que no hagan guerra sucia. (...) Voy a hacer, si es que se requiere y los intereses del país así lo exigen, alianzas con partidos que construyan, que presenten proyectos y propuestas serias, no que echen basura de la manera que lo están haciendo con tanta mentira. Esto es espantoso”, añadió Yonhy Lescano.

Al respecto, el acciopopulista denunció una suerte de guerra sucia en campaña desde que aparece liderando la intención de voto presidencial, con acusaciones sin sustento que circulan en redes sociales.

“Desde que he salido en primer lugar, por lo menos diez mentiras (he visto) en las redes sociales. Es terrible a algunos miembros de algunos partidos políticos en campaña (digan) que yo me he hecho vacunar. Qué mentira. Cómo pueden bajar a ese nivel la política. (Dicen) que he llegado a Junín en avión privado”, comentó.

Discrepancias partidarias

Al ser consultado por las discrepancias que tiene con los actuales congresistas de Acción Popular, Yonhy Lescano remarcó que fue elegido candidato de su partido con un 70 % de respaldo, por lo que -aseguró- “tengo el respaldo mayoritario del partido”.

En ese sentido, descartó que vaya a haber una división entre un eventual gobierno suyo y la bancada acciopopulista. “Va a haber nuevos parlamentarios que ven que este divorcio entre la bancada y las disposiciones partidarias ha ocasionado problemas”, mencionó.

“Puede haber voces discordantes, como siempre las va a haber. A esas voces se les escuchará, se discrepará con todo respeto, pero no representan la voz del partido. La voz del partido está representada en su candidato presidencial, en sus candidatos al Congreso y en la gran mayoría de militantes que tiene en estos momentos Acción Popular”, sentenció.

Sobre eficacia de vacunas

Yonhy Lescano consideró que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti debe aclarar el tema de la efectividad de las vacunas de Sinopharm, tras la difusión de un informe en un programa televisivo que da cuenta de que en los estudios hechos en el Perú el inmunizante tiene una eficacia del 33 %.

“Nos tienen que garantizar que es una vacuna que protege de manera contundente, categórica, que no haya peligro para el contagio. Si una vacuna no tiene una efectividad considerable, importante, de nada sirve, siempre vamos a estar expuestos a la enfermedad, a la pandemia y a la muerte”, manifestó.

“El presidente Sagasti debe conformar una junta o una comisión para establecer la efectividad de la vacuna. Es muy importante. Tiene que ver con la vida de los peruanos”, sentenció.



