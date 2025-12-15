López Chau llamó “luchador político” a terrorista Víctor Polay en artículo publicado en 1989

Ante las críticas generadas por un artículo publicado en 1989 por el candidato presidencial Alfonso López Chau, Carlos Magno Salcedo, vocero de la agrupación política Ahora Nación, afirmó que la trayectoria del postulante es incompatible con cualquier vínculo con el terrorismo.

Antes las críticas generadas tras conocerse un artículo escrito en 1989 por Alfonso López Chau, hoy candidato presidencial por Ahora Nación, sobre Víctor Polay Campos, terrorista cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el que lo describe como un “luchador político”, el vocero del candidato, Carlos Magno Salcedo, sostuvo que el artículo debe ser leído en el marco de su época: “No es lo mismo analizar las cosas desde el presente que analizar hechos de hace 40 o 50 años”, afirmó.

Según explicó Carlos Magno Salcedo, el texto reconstruye una historia de coincidencias juveniles entre el terrorista Víctor Polay Campos y el candidato presidencial Alfonso López Chau en espacios políticos como el aprismo, la juventud aprista y la Universidad Nacional del Callao.

"El propio artículo describe una historia y ese es el propósito del artículo. Es la historia de cómo es que Alfonso López Chao y Polay como otras personas, se conocieron en espacios políticos desde su juventud, en el partido aprista, en la juventud aprista, en la Universidad del Callao y luego, cómo muchos, transitaron desde el aprismo hacia grupos de izquierda y en ese contexto eran luchadores sociales, luchadores políticos, porque ellos apostaban por un cambio"

De acuerdo con la defensa, el propio artículo describe una ruptura política. Mientras López Chau, según Salcedo, se mantuvo en la izquierda democrática, Polay optó por la lucha armada, un camino que derivó en terrorismo: "En algún momento Polay se sale de la izquierda democrática y toma un rumbo diferente, toma el rumbo de la lucha armada, claramente terrorismo. (...)Pero esto es un proceso. Era lucha armada y era terrorismo. Yo desde el presente no tengo ninguna duda en calificar terrorismo, pero también hay que entender otro contexto que no deja de ser importante" señaló el vocero. Sin embargo, al ser consultado por la ausencia de un pronunciamiento expreso sobre lo publicado por parte del candidato presidencial López Chau, Carlos Magno Salcedo señaló que la organización política determinará en qué momento se pronunciará.

A través de su cuenta en X, Alfonso López Chau citó una de las frases que publicó en aquel panfleto en 1989: "“Cuyo programa no comparto” —esta frase define mi posición ante el MRTA. En los 80s, mientras el terrorismo buscaba destruir la democracia, nosotros combatíamos sus causas desde las instituciones. Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta. El MRTA jamás creyó en la construcción de la Nación y nunca creyó en nuestra propuesta de dar todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Ya es un clásico en tiempos electorales recurrir al terruqueo"

Salcedo además señaló que desde 1986 López Chau publicó artículos cuestionando la violencia como método de transformación social: "Hay dos bandos, digamos, en la izquierda, en la intelectualidad de la izquierda, los que son proclives todavía la idea de la revolución y la lucha armada, y hay cuatro intelectuales que se destacan en la izquierda que claramente dicen que la opción no es la revolución (entre ellos Alfonso López Chao). Desde el año 1986, Alfonso López Chao tiene una gran serie de artículos y polemiza con el senderismo, polemiza ideológica y políticamente", dijo en entrevista en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Uno de los principales argumentos del entorno del candidato es su trayectoria posterior a la publicación. Salcedo recordó que López Chau fue conferencista desde finales de los años 80 y, posteriormente, docente del entonces Centro de Altos Estudios Militares, hoy Centro de Altos Estudios Nacionales, entidad vinculada a la seguridad y defensa nacional. En 2007, fue reconocido como docente destacado. Para su vocero, estos antecedentes resultan incompatibles con cualquier cercanía con el terrorismo, señaló aludiendo a una vida pública desarrollada en instituciones del Estado.

Contexto del artículo de Alfonso López Chau en 1989

El artículo fue publicado el 16 de febrero de 1989, apenas días después de la captura del terrorista Víctor Polay Campos, ocurrida el 2 de febrero del mismo año, cuando ya era ampliamente conocido su rol como cabecilla de una organización subversiva. Para entonces, tanto el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como Sendero Luminoso habían iniciado acciones armadas que incluían atentados, asesinatos y ataques contra instituciones del Estado. En ese escenario, el texto de Alfonso López Chau reconstruía un vínculo político y generacional con Polay, pese a haber sido escrito cuando el MRTA ya operaba como una organización armada.

"Víctor Alfredo no es un delincuente común. Creo que es un hombre, cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no solo es un luchador social, sino luchador político”, escribió Alfonso López Chau sobre el terrorista Víctor Polay Campos.

La publicación del candidato Alfonso López Chau fue compartida en redes sociales por José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) unidad de élite de la Policía Nacional contra el terrorismo.

Acciones atribuidas al grupo terrorista MRTA

31 de mayo de 1982 – Asalto bancario en La Victoria (Lima):

Primera acción armada del MRTA. Un grupo liderado por Polay asaltó una agencia bancaria; uno de los subversivos murió durante el ataque.

22 de enero de 1984 – Ataque a puesto policial en Villa El Salvador:

El MRTA ocasionó un ataque armado contra una comisaría en Lima.

25 de marzo de 1984 – Atentado contra vivienda de Carlos Rodríguez Pastor:

La casa del entonces ministro de Economía fue atacada a balazos en Monterrico.

Septiembre de 1984 – Toma de agencias de prensa internacionales:

Comandos del MRTA irrumpieron en las oficinas de UPI y AP para obligar a difundir comunicados subversivos.

Diciembre de 1984 – Secuestro de equipo periodístico de “90 Segundos”:

Un grupo de periodistas fue retenido para transmitir un mensaje del MRTA en televisión nacional.

Marzo de 1985 – Atentados con explosivos en locales comerciales:

El MRTA colocó bombas en establecimientos privados, incluidos locales de cadenas internacionales, causando daños materiales.

12 de julio de 1985 – Ataque simultáneo a siete comisarías en Lima:

En una operación coordinada, el MRTA atacó varios puestos policiales para demostrar capacidad operativa.

25 de julio de 1985 – Coche bomba en el Ministerio del Interior:

Un vehículo cargado con unos 50 cartuchos de dinamita explotó en la sede del Ministerio del Interior.

21 de abril de 1986 – Atentado contra residencia del embajador de Estados Unidos:

Un coche bomba fue detonado en los exteriores de la residencia diplomática en Lima.

El 14 de enero de 1989 - Un empresario fue asesinado por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru por negarse a pagar un “bono revolucionario que debía como impuesto a la guerra”