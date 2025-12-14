Especialista electoral advierte discrepancias entre ONPE y JNE en resolución sobre Acción Popular: "Perjudican la democracia"

La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular -tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso- ha generado polémicas. Una de ellas, está referida a lo que señala la propia resolución del JNE, respecto a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no habría adoptado oportunamente medidas ante las irregularidades advertidas antes del referido proceso de elección.

"El JNE informó a la ONPE con antelación al desarrollo de las elecciones primarias de la [organización política], no habiendo adoptado la ONPE las medidas del caso. Contrario a ello, elaboró el Informe N° 000597-2025-GOECOR/ONPE, de fecha 07 de diciembre de 2025, en el cual señala que “(…) cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE, carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral (…)”, dejando de lado en primer lugar, las observaciones realizadas por los fiscalizadores del JNE, las cuales les hacían ver que se estaría cometiendo un error al considerar delegados que no fueron elegidos el 30 de noviembre de 2025, conforme al hito establecido; y en segundo lugar y principalmente, su deber de asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa", indicó el JNE.

Al respecto, Silvia Guevara, abogada experta en derecho electoral, en diálogo con RPP, consideró que la decisión del JNE no es inconstitucional. "Me parece que, dentro de todo, es una medida sí dura, pero una medida adecuada que puede encauzar y hacer que se recupere la confianza cuando sobre todo existen vicios dentro de la democracia interna tan evidentes", señaló.

"Es lamentable que estemos frente a una situación en la que, finalmente, una organización política por estos hechos que han tenido que ser parte de su propio control interno, de su misma organización interna, termine finalmente limitando e impidiendo, quitando la posibilidad de aquellos afiliados que, buenamente, han tenido y han cumplido de manera legal con lo que correspondía para poder participar", indicó.

No obstante, también consideró que el JNE, con su resolución, "lo que quiere es enmendarle la plana a la ONPE, y lo dice de manera expresa". "Esta no es una situación que se ve únicamente por este caso en particular, yo advertí que también esto viene desde el tema del voto digital", sostuvo.

"Yo instaría a los dos organismos electorales que actúen con la mesura que corresponde en un proceso electoral y que no estemos frente a, digamos, riñas de niños que finalmente lo que perjudican es la democracia, porque lo que genera es esta desconfianza en la población, y acá no hay héroes y villanos. Creo que los tres organismos electorales tienen competencias diferenciadas y tienen que articular, porque hay mucho que ver aquí con el tema de la articulación", añadió.

Guevara recalcó que, "si bien es cierto, el JNE resuelve, en segunda instancia, las controversias electorales, la ONPE también tiene su propia labor en la organización de las elecciones primarias".

"Hay un aspecto muy importante que yo sí quiero demarcar que creo que ha podido quizá cambiar un poco el panorama que tenemos y tiene que ver, primero, con el hecho de que, en las elecciones primarias, efectivamente, todo es dentro de lo que vienen a ser las competencias de las mismas organizaciones políticas. Es decir, la ONPE lo que no puede hacer es alterar ni modificar los resultados. Con lo cual, el hecho del registro que se realice dentro de su plataforma le puede dar, justamente, ese conocimiento de lo que ha tenido que decidir la organización política", explicó.

"Sin embargo, entre el 5 de diciembre y el 7 de diciembre, que finalmente eran las elecciones, solo quedaban dos días para que pueda accionar, con lo cual era muy limitativo también y, finalmente, la ONPE actuó con prudencia para no poder interrumpir estas elecciones. O sea, digamos que sustento a nivel de lo que viene a ser la postura que tomó, se puede también tomar y respetar", acotó.

¿Acción Popular podría perder su inscripción en el ROP al no participar en las elecciones generales?

Otro aspecto que ha sido materia de análisis por parte de varios especialistas es acerca de si Acción Popular podría perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) al no participar en los comicios generales. Al respecto, Guevara consideró que esa es una posibilidad, pero que habría un "salvavidas": las elecciones regionales y municipales que también se realizarán el 2026.

"Lamentablemente, Acción Popular no va a poder participar, y no solo eso: al no participar en las elecciones generales, ni tampoco lograr representación en el Congreso, están en curso de la causal de cancelación de la pérdida de inscripción del partido ante el ROP. Lo cual, lógicamente, con las nuevas reglas actuales, va a poderse ver recién a partir de enero del 2027, con lo cual aún le queda un espacio para que puedan presentar listas para las elecciones regionales y municipales", explicó.

"Ese es el salvavidas que se les ha dado a todas las organizaciones políticas para los actuales procesos electorales del próximo año", puntualizó.