JNE sobre denuncia de congresista Ilich López: "no se condice con principios democráticos"

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las advertencias y los anuncios de denuncia formulados por dirigentes de Acción Popular contra los miembros de su Pleno. Esto, luego de que el organismo electoral declarara nulas las elecciones primarias del partido por “vicios sustanciales” en el proceso, decisión que deja fuera a la agrupación política de las Elecciones Generales 2026.

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, sostuvo que este tipo de expresiones no se condicen con los principios democráticos ni con el respeto a la institucionalidad, y señaló que el organismo electoral se mantendrá firme ante cualquier intento de amedrentamiento, pues su lealtad está con la Constitución, que establece claramente sus funciones como máxima autoridad en materia electoral.

En las últimas horas, el excandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, y el tercer vicepresidente del Congreso y militante del mismo partido, Ilich López, anunciaron que presentarán, cada uno, acusaciones constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y otros miembros del Pleno, por la decisión adoptada por el organismo electoral el último sábado. A ello se suma el pronunciamiento de Acción Popular, que acusó al JNE de “extralimitarse” en la atención de las impugnaciones.

"Reiteramos que no se condice con los principios democráticos, el generar comentarios [como la denuncia anunciada por Ilich López] que quieran amedrentar a los organismos electorales. Nosotros nos mantenemos firmes porque a quien le debemos lealtad es a la Constitución, que establece cuáles son nuestras funciones. No se condice con principios democráticos, ni con el respeto a la institucionalidad, el hacer declaraciones que pretendan algún tipo de amedrentamiento", indicó.

"Y, en relación con las acciones que se puedan generar, precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones se mantendrá firme ante cualquier situación que se presente porque le reitero que nuestra lealtad es con la Constitución", añadió.

¿Por qué se pronunció el JNE sobre el caso de Acción Popular?

En diálogo con RPP, Yessica Clavijo, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que el Pleno del organismo electoral emitió un pronunciamiento el último sábado 13 de diciembre tras las solicitudes de nulidad presentadas contra el proceso de elecciones primarias, formuladas por militantes del partido, entre ellos el propio presidente de Acción Popular.

Clavijo recordó que la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE informó oportunamente que encontró inconsistencias en relación con el material electoral que iba a ser utilizado el domingo 7, al advertir que no coincidía la relación de delegados con aquellos que habían sido elegidos el domingo 30 de noviembre, de acuerdo con la información que manejaba el organismo electoral.

"Es así que se informó oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Finalmente, el domingo 7 acudieron a votar delegados que no habían sido elegidos, como menciono. Estuvieron distribuidos en las seis mesas que se conformaron, es decir, se viciaron el total de las mesas al incluirse personas que no fueron electas", recalcó.

También descartó que existan contradicciones en el actuar de los organismos del Sistema Electoral, al precisar que la ONPE recibió información por parte de la presidenta del Comité Electoral Nacional del partido de la lampa.

"En concreto, lo que existe es el rol del JNE: en tanto se presente algún tipo de situación o vicio que afecte el normal desarrollo de un proceso electoral, tomará las acciones correspondientes y emitirá los pronunciamientos que correspondan, como lo ha hecho en este caso. No podíamos quedarnos mirando hacia un costado o dar la espalda a situaciones que pueden afectar la legalidad y la transparencia de todo el proceso electoral", señaló.

Y agregó: "Considero que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá la oportunidad de manifestar cuál fue su posición y los criterios que motivaron su proceder. A mí me corresponde dejar en claro a la ciudadanía que será el JNE el que siempre velará por la legalidad en cada una de las etapas del proceso. Como órgano rector, efectivamente, le corresponde un rol fiscalizador".

Finalmente, recordó que el JNE se encuentra en sesión permanente para garantizar una administración de justicia electoral oportuna, especialmente en esta etapa previa a la inscripción de candidaturas, cuyo plazo vence el 23 de diciembre.