Ministro de Salud, César Vásquez, no descarta renunciar para postular a las Elecciones 2026: "Voy a evaluarlo"

El ministro de Salud, César Vásquez, dijo que no descarta renunciar a su cargo para postular en las próximas Elecciones de 2026. Agregó que, si toma esa decisión, sería candidato del partido Alianza para el Progreso (APP).

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al mismo estilo que Juan José Santiváñez. El ministro de Salud, César Vásquez, no descarta renunciar a su cargo para postular a las próximas Elecciones 2026, y si en caso tomara esa decisión, lo haría a través del partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad.

"Es algo que todavía no lo tengo definido. [¿Cuándo lo va a definir?] Todavía tengo una semana para pensarlo. [Van a dejar el gabinete sin ministros] Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están exceptos de poder participar en una contienda electoral. De mi parte todavía no tengo una decisión clara, voy a evaluarlo, no lo descarto", declaró a la prensa.

"Soy un político, he sido congresista, ustedes saben que he tenido una participación en varios escenarios políticos. También considero que hemos ya estado un tiempo importante en la gestión con resultados que favorecen a la ciudadanía", añadió.



Podría haber más renuncias

Previo a ello, fue consultado sobre si la salida de Santiváñez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sería la última del gabinete de Eduardo Arana. Dijo que "por lo menos hasta ahora, esa es la decisión que hay".

"Yo creo que eso todavía tiene que verse hasta el último día. Creo que la fecha es el 13 [de octubre], si no me equivoco. Y por lo menos hasta ahora esa es la decisión que hay. Probablemente en el transcurso de la semana, si es que haya otra decisión, se comunicará", aseguró.

En esa línea, mostró su confianza a Juan Manuel Cavero Solano, quien juró como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Juan José Santiváñez.

Como se recuerda, Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia para ser candidato en las próximas Elecciones Generales del 2026.

Ministro de Salud no descarta renunciar a su cargo para postular a las Elecciones 2026 | Fuente: RPP