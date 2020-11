‘Nano’ Guerra García sobre críticas a Keiko Fujimori: “Yo estuve confundido”

‘Nano’ Guerra García se confesó “discípulo” de Hubert Lanssiers. | Fuente: Andina

El empresario Hernando ‘Nano’ Guerra García contó cómo fue el acercamiento con Fuerza Popular, pasando de ser crítico al fujimorismo a jefe del plan de gobierno y cabeza de la lista congresal naranja.

En Ampliación de Noticias, aseguró que, tras su frustrada postulación a la Presidencia de la República, se alejó de la política y “no pensaba volver”; hasta que fue invitado por Keiko Fujimori a dar una conferencia en la llamada Escuela Naranja.

“A partir de esa conferencia, me permitió conocer a quien fue mi rival y me permitió darme la oportunidad de mirarla a los ojos y de saber qué persona era, porque estaba equivocado”, comentó.

Según contó, fue la propia lideresa naranja quien lo invitó a formar parte del proyecto fujimorista de cara a las elecciones 2021. “Lo que me gusta es que partió de ella. Lo primero que le dije es ‘Keiko, ¿has leído todo lo que yo he dicho de ti?’. ‘Por su puesto’, me dijo. Hemos revisado, lo hemos conversado y eso es lo que me gusta”, aseveró.

Guerra García dijo confiar en la inocencia de Fujimori Higuchi, que actualmente asume un proceso en el marco del caso Odebrecht. “Es un proceso larguísimo que tiene años, y ha sido detenida en el medio sin ninguna prueba”, sentenció.

¿No es militante naranja?

El empresario aseguró que su inclusión como jefe del plan del gobierno y su candidatura como cabeza de lista congresal de Fuerza Popular no significan que sea militante del partido.

“Han comentado (en redes sociales) que he ido (postulado) en 10 o 15 partidos. Nunca he estado en ningún partido, siempre he estado con mi movimiento emprendedor”, sostuvo.

Sobre las críticas que recibió por haberse confundido al responder una pregunta sobre el sueldo mínimo en el Perú, Guerra García se limitó a decir: “Jamás he tenido extraordinaria memoria y no creo que la educación tenga que ser memorística”.



