Olenka Zimmermann ¿Por qué Avanza País la negó como candidata al Congreso 2026?

Luego de sus declaraciones en varios medios de comunicación, la agrupación política marcó distancia de la exfigura de la televisión. En el documento se hace mención al respeto a los procesos orgánicos del partido, es decir, la democracia interna.

El Partido de Integración Social Avanza País, emitió un contundente comunicado donde dejó en claro que la exconductora de televisión Olenka Zimmermann a la fecha, no es una de sus candidatas al Congreso de la República para el proceso electoral 2026.

Días previos, Zimmermann confirmó su incursión en la política nacional en una entrevista brindada a la revista Cosas, al anunciar su candidatura al Parlamento por la región Callao, de la mano de esta agrupación, encabezando la lista de postulantes.

La exconductora continuó brindando entrevistas en otros espacios en redes sociales, exponiendo sus ideas y su visión política de llegar al Congreso. Es en este contexto en que Avanza País comunicó que “las declaraciones realizadas por Zimmermann son a título personal y no representan la postura oficial del partido ni cuentan con aval alguno de nuestra organización política”, tal como se lee en el texto.

Pero, además, el comunicado resalta un aspecto determinante: el respeto a los procesos internos de los partidos políticos. ¿De qué se trata esto?

"A la fecha, no existe proceso interno de designación de candidatos", se lee en el documento. | Fuente: Avanza País

¿Cómo se deciden las candidaturas en los partidos políticos?

José Tello, abogado especialista en temas electorales, señala que es importante que todo militante o simpatizante de una agrupación política tenga muy presente la democracia interna, es decir, los procedimientos que rigen en un partido político, más aún cuando de establecer candidaturas se trata.

"Los partidos políticos, a diferencia de cualquier otra persona jurídica de derecho privado, son instituciones que canalizan la voluntad popular y son democráticas por excelencia. Dentro de un partido político que se considere realmente orgánico, se debe escuchar la voz de la militancia para elegir a quienes serán sus candidatos, sea solamente del partido o del partido dentro de una alianza. Por ende, es fundamental que siempre pensemos en estas instituciones como democráticas por excelencia. Acá tienen que primar la voluntad de las bases. Eso sería siempre lo más saludable dentro de un sistema político ordenado y verdaderamente institucionalizado".

Zimmermann señaló que se alistaba para candidatear al Congreso por Avanza País, pero a la fecha, no solo este partido político, sino que todos los 43 partidos habilitados para participar de las elecciones, aún no cuentan con candidatos, por ende, nadie puede autoproclamarse como tal.

"Actualmente, no tenemos ninguna candidatura con miras a las Elecciones Generales 2026 por la sencilla razón de que aún no hemos pasado por los procesos de elecciones primarias [en los partidos políticos] y estas se van a llevar a cabo entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre del presente año bajo tres modalidades: donde solamente votan los afiliados del partido político, donde votan afiliados y no afiliados del Partido Político, y donde votan delegados, que es la elección que mayoritariamente suelen apostar tanto los partidos políticos como las alianzas electorales", puntualizó Tello.

Su afiliación figura en el Registro de Organziaciones Políticas del JNE. | Fuente: JNE