Elecciones 2026: ¿Qué partidos formarán alianzas electorales y cuáles competirán solos?

A nueve días de que venza el plazo para inscribir alianzas electorales, los partidos políticos corren contra el reloj. En medio de intensas negociaciones y ajustes de última hora, al menos cuatro alianzas han sido anunciadas hasta este 24 de julio. Todo ocurre en un escenario altamente fragmentado, con 43 organizaciones políticas habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026.

¿La alianza entre el PPC y Unidad y Paz alista más incorporaciones?

Una de las primeras alianzas anunciadas con miras a las elecciones generales de 2026 es la que integrarán el Partido Popular Cristiano (PPC) y Unidad y Paz, agrupación liderada por el congresista Roberto Chiabra. Dirigentes de ambas organizaciones han confirmado que el actual legislador será el candidato presidencial de este bloque.

Tras el anuncio, otras organizaciones políticas empezaron a mostrar interés en sumarse a la coalición. Una de ellas es el partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, que estuvo liderado por Tomás Gálvez antes de retomar sus funciones como fiscal supremo, y que estaría próxima a incorporarse, según adelantó Chiabra a RPP.

“Prácticamente ya está sumada [esta agrupación], incluso podríamos decir que está a un 98%”, refirió.

La alianza PPC–Unidad y Paz, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración de la documentación requerida por el Jurado Nacional de Elecciones, esperará hasta el miércoles 30 de julio para definir la participación no solo de este partido, sino también la posible incorporación de una cuarta agrupación.

Avanza la conformación de una segunda coalición

La segunda alianza anunciada está conformada por los partidos Ahora Nación, liderado por el exrector de la UNI Alfonso López Chau, y Primero la Gente, donde milita la exministra Marisol Pérez Tello. A este bloque podrían sumarse las agrupaciones Salvemos al Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú); sin embargo, disputas internas sobre su representación legal mantienen en suspenso su incorporación oficial a la coalición.

Desde Ahora Nación y Primero la Gente esperan que la situación de los otros dos partidos se defina hacia el fin de semana, con el fin de presentar el expediente de la coalición ante el JNE antes del 2 de agosto.

En las últimas horas, la exministra Marisol Pérez Tello renunció a su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de abril de 2026. Fuentes de su partido, Primero la Gente, señalaron que se trata de una decisión personal y no institucional. No obstante, no se descarta que Pérez Tello postule como candidata a la primera vicepresidencia en una eventual fórmula presidencial.

Posibles uniones que aún se manejan

Otros partidos políticos que han sostenido conversaciones con miras a concretar una alianza política de cara a las Elecciones Generales 2026 son Fuerza Moderna, agrupación liderada por la exministra Fiorella Molinelli; y el Partido Demócrata Verde, del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales.

Este acercamiento fue confirmado días atrás a RPP por el excongresista y militante de Fuerza Moderna, Gilbert Violeta.

Sin embargo, esta semana ambas agrupaciones seguían revisando los términos de una eventual coalición, por lo que el acuerdo aún permanece en suspenso.

En tanto, fuentes de Nuevo Perú confirmaron que la agrupación participará en las elecciones de 2026 como parte de una alianza electoral, aunque evitaron precisar qué partidos integrarían el bloque.

Días atrás, Nuevo Perú —que tiene como precandidato presidencial al antropólogo puneño Vicente Alanoca— anunció su intención de formar una coalición con tres organizaciones, entre ellas Voces del Pueblo, liderada por el congresista Guillermo Bermejo.

Partidos marcan distancia de las alianzas electorales: estas agrupaciones postularían solas en 2026

Una de las agrupaciones que ha apostado por competir de forma individual en las Elecciones Generales 2026 es Alianza para el Progreso, liderada por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña. En diálogo con El Poder en tus Manos, Luis Valdez, secretario general del partido, explicó que, desde el inicio, la agrupación señaló que si otro partido se acercase a "los valores, los principios y la visión que tenemos con respecto al país, había posibilidades". Sin embargo, hasta el momento no han identificado ninguna organización con la que se sientan plenamente alineados.

"Hasta ahora no hay ninguna posibilidad de que vayamos en algún tipo de alianza. Como siempre he manifestado, Alianza para el Progreso ha trabajado y sigue trabajando por convocar mejores líderes en todo el país. Yo creo que hoy Alianza para el Progreso concentra a los mejores líderes regionales y nacionales", indicó.

Una postura similar es la que mantiene Somos Perú. Uvaldo Pizarro, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Asuntos Electorales del partido, indicó que por ahora la agrupación evalúa presentarse de manera individual en los próximos comicios y que, hasta la fecha, no se contempla ninguna alianza. "Hasta el momento nosotros estamos evaluando ir solos. No hay alianza hasta el momento con nadie porque sobre toda posible alianza se le hace de conocimiento al Comité Ejecutivo Nacional y eso no ha sucedido", señaló.

Si bien en un inicio la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se mostró a favor de una candidatura de consenso y representantes de la agrupación sostuvieron reuniones con dirigentes de otros partidos, actualmente predomina —a nivel de la militancia— la postura de que la agrupación ‘naranja’ compita de forma independiente en los próximos comicios.

El secretario general del partido, Luis Galarreta, explicó que, en los diálogos sostenidos con otras tiendas políticas, el partido advirtió que era “complicado” avanzar hacia una posible alianza, debido a que algunos actores rechazan incluso la idea de iniciar conversaciones con determinadas agrupaciones.

"Nuestra lideresa mencionó meses atrás la idea de buscar un consenso, una candidatura de consenso. Algunos de los dirigentes hemos tenido incluso reuniones con diferentes grupos. [...] Pero yo, como secretario general, evidentemente hemos tratado de tener estas reuniones con otros grupos, siempre es importante dialogar. Tenemos puntos en común firmados con otros partidos para llevar a cabo cualquiera que gane, pero lo señalaba siempre: nuestras bases, nuestra militancia apunta más a que nuestro partido se presente solo en las elecciones", sostuvo.

Una postura similar ha adoptado Acción Popular. Según informó su presidente, Julio Chávez, el partido tomó desde un inicio la decisión de competir en solitario en las elecciones generales de 2026.

“Vamos a ir solos, con nuestro símbolo, con nuestros candidatos. Esa es una decisión que ya está tomada, así que no está en agenda conformar ningún tipo de alianza electoral. Sí, hemos tenido algunas conversaciones con otros partidos, porque consideramos importante que los líderes dialoguen, pero sin ningún afán de formar una alianza”, señaló.