ONPE capacita a más de 100 miembros de mesa de Renovación Popular para las elecciones primarias

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro de la ONPE capacitó a más de 100 miembros de mesa de Renovación Popular, agrupación que elegirá a sus candidatos mediante la modalidad de afiliados, es decir convocando a su militancia, este 30 de noviembre, como parte de las Elecciones Primarias 2025 rumbo a los comicios generales del 12 de abril de 2026.
La ODPE instruyó a los miembros de mesa sobre las funciones que deberán cumplir según el cargo asignado: presidente, secretario o tercer miembro. La sesión incluyó el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), un sistema diseñado para agilizar el llenado de actas y reducir errores durante el escrutinio, uno de los momentos más sensibles de la jornada.
El objetivo, según explicó la autoridad electoral, es garantizar un proceso ordenado, eficiente y transparente en la elección interna de los postulantes a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.