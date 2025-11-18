ONPE capacita a más de 100 miembros de mesa de Renovación Popular para las elecciones primarias

El próximo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias de las agrupaciones políticas que escogieron la modalidad de voto por afiliados. Renovación Popular realizará sus comicios internos bajo esta modalidad.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro de la ONPE capacitó a más de 100 miembros de mesa de Renovación Popular, agrupación que elegirá a sus candidatos mediante la modalidad de afiliados, es decir convocando a su militancia, este 30 de noviembre, como parte de las Elecciones Primarias 2025 rumbo a los comicios generales del 12 de abril de 2026.

La ODPE instruyó a los miembros de mesa sobre las funciones que deberán cumplir según el cargo asignado: presidente, secretario o tercer miembro. La sesión incluyó el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), un sistema diseñado para agilizar el llenado de actas y reducir errores durante el escrutinio, uno de los momentos más sensibles de la jornada.

El objetivo, según explicó la autoridad electoral, es garantizar un proceso ordenado, eficiente y transparente en la elección interna de los postulantes a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.