Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, dijo esperar que este miércoles el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "resuelva con criterio de conciencia y apegado a la ley" los recursos de apelación presentados por el partido Fuerza Popular sobre los pedidos de nulidad de mesas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta presidencial.



En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, el también exministro de Defensa señaló que todos deben acatar lo que establece la Constitución Política. "En material electoral, el organismo competente de administrar justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. Sobre eso no cabe duda alguna", remarcó.



El artículo 181 de la carta magna indica que las resoluciones del JNE en cuestiones electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables.



Pedro Cateriano cuestionó algunas iniciativas que "están al margen de la Constitución", entre ellas la planteada por el electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien ha pedido la anulación de la segunda vuelta electoral.



PIDE CALMA Y RESPETAR DECISIONES DEL JNE

El exministro de Estado recordó que el artículo 184 del texto constitucional peruano refiere que solo se puede declarar la nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.



"Como eso no ha acontecido, no se puede anular la elección, por esa razón los que proponen esa salida no tienen fundamento constitucional", sostuvo.



Pedro Cateriano criticó, además, la acción de amparo que presentó el abogado Javier Villa Stein ante el Poder Judicial con la finalidad de declarar la nulidad de los comicios del pasado 6 de junio. "No va a tener ninguna eficacia jurídica, porque en materia electoral solo administra justicia el Jurado Nacional de Elecciones", arguyó.



"Hay que acatar lo que establece la Constitución y esperar con calma lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones", agregó Pedro Cateriano.

Pedro Cateriano, exministro de Defensa. | Fuente: Andina





