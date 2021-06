El economista sostuvo que se priorizará la creación de empleos en un eventual gobierno de Perú Libre. | Fuente: Andina

El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, consideró este domingo que la demora en la proclamación del Presidente de la República generan una situación de gran inestabilidad para el país y afectan el proceso de transferencia.

Según precisó, los resultados electorales están claros y el proceso en general tiene el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y observadores de la Organización de Estados Americanos. Añadió que es necesario terminar con la incertidumbre y que las autoridades electorales proclamen un ganador de los comicios, a fin de afrontar los problemas del país.

“Estados Unidos, la Unión Europea, la misión de observadores de la OEA han dicho que no hubo fraude y creo que ya es momento de terminar con esto para poder iniciar una etapa de transferencia, porque la incertidumbre está generando problemas económicos afectando la necesidad que tenemos de afrontar el desempleo.”, dijo al dominical Panorama.

“Estas absurdas acusaciones de fraude generan una situación de enorme inestabilidad, incluso hemos tenido pronunciamientos de militares en retiro moviéndose en una actitud francamente golpista, tenemos a Vladimiro Montesinos tratando de comprar jueces a favor de Keiko Fujimori, por supuesto que eso causa zozobra e inquietud”, añadió.

Inversión e impulso a la industria nacional

El economista indicó que un eventual gobierno de Pedro Castillo promoverá la inversión privada y buscará la estabilidad monetaria. Agregó que la prioridad que tienen es la creación de empleo y que para esto es importante velar por el desarrollo de la industria nacional, por lo que puso como ejemplo la situación del sector textil que se ha visto afectado por la pandemia, además de las importaciones.

“El dato de este año es que la industria en general se está recuperando, pero la industria de confecciones está 20% menos que en 2019, en casi todos los otros sectores industriales hay una recuperación interesante salvo en el sector confecciones porque llega un montón de importación, de saldos que afectan sustancialmente la industria nacional, la pequeña empresa y nos impide generar empleo”, sostuvo.

Respecto de la permanencia del titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en dicha institución, Pedro Francke indicó que es necesario una reunión para realizar las coordinaciones, pero que esto no es posible aún debido a la falta de resultados. En esa línea, reiteró su llamado a que se proclame a un ganador de las Elecciones Generales 2021.

“Evidentemente aquí todavía hay un tema que atender, que lamentablemente no podemos atender con la seriedad del caso, porque no hay una proclamación oficial y por lo tanto no puede haber una reunión oficial con un equipo de transferencia. Es urgente que esto se resuelva, porque falta un mes. Nunca hemos tenido una transferencia tan corta como esta”, dijo.

