Los partidos políticos continúan cumpliendo con el calendario establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones internas para definir los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Congreso y al Parlamento Andino en los comicios generales del 2021. La Oficina Nacional de Proceso Electorales realizó jornadas a nivel nacional para capacitar a los miembros de mesa del proceso interno, en el que se aplicarán los protocolos de prevención y cuidado por la pandemia de la COVID-19.



El representante de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, dijo que la gran novedad de este proceso es la participación de las instituciones electorales. Años atrás, desde que se dio la Ley de Partidos en el 2003, los procesos internos en las organizaciones políticas se veían envueltos en cuestionamientos por los resultados obtenidos.

"En comparación con los anteriores, esta vez son los organismos electorales los que están a cargo de las elecciones internas. Esta vez es la Oficina Nacional de Procesos Electorales la que organiza el proceso electoral interno, con una fiscalización del Jurado Nacional de elecciones sobre la base de padrones en los que ha intervenido el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entonces esa es la garantía básica", sostuvo Percy Medina.









Poca competencia en la interna de los partidos políticos

Son 24 las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 2021, y todas estas agrupaciones deberán cumplir con las elecciones internas. Siete partidos políticos realizarán elecciones internas para decidir de forma directa a los candidatos que integrarán su plancha presidencial, así como las listas al Congreso y al Parlamento Andino, los demás elegirán a sus delegados, que, a su vez, elegirán a sus candidatos el 6 de diciembre próximo.

Para Percy Medina estas elecciones internas reflejan que no hay competencia entre los afiliados de los partidos políticos: "El problema es que si en 20 o 24 partidos hay listas únicas, lo que se está mostrando es que hay muy poca capacidad de competencia. Cuando se estuvo discutiendo en el Congreso cómo regular las elecciones internas se hizo mucho énfasis en que no se haga a través de delegados sino a través del sistema que se conoce como un militante un voto, y sin embargo debieron buscar cómo generar mayor competencia. Estamos viendo que los resultados ya están cantados antes del proceso elcetoral si hay una lista única".

Las elecciones internas son importantes porque dinamizan la militancia, hay discusión de ideas. Los afiliados a la organización son como una especia de motor de la actividad partidaria, señala Medina, sin embargo, hay que repotenciar lo que significa ser un afiliado: "Hay que darles a los afiliados espacios en los cuales tenga sentido participar en el partido, por eso es que las elecciones internas son importantes, dan vida a los partidos políticos".

Aquel candidato que no haya sido elegido en las elecciones internas no podrá participar en las elecciones generales, salvo los 32 cupos que hay para los candidatos invitados para postular al Congreso. En el caso de la presidencia de la República, si el candidato no fue elegido en la interna, no podrá participar.

Acción Popular, Partido Morado, el Partido Aprista Peruano, Todos por el Perú, Renacimiento Unido Nacional y Unión por el Perú tendrán competencia de listas en las elecciones internas, las demás agrupaciones políticas presentaron una única lista.