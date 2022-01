Piero Corvetto habló sobre el presunto fraude electoral y lo comparó con el discurso de los antivacunas. | Fuente: Andina

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto habló sobre el discurso de un presunto fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales del 2021. Además, instó a que aquellos personajes que hablaron sobre el fraude se disculpen con el país, entre ellos Mario Vargas Llosa.

En entrevista con diario La República, Corvetto comparó el discurso del fraude con los antivacunas y resaltó que “les importa solo sus intereses”.

“Nosotros, desde el primer momento, lo ratificamos de manera contundente: nunca hubo fraude y ningún tipo de irregularidad. ¿Cómo podemos hablar de fraude si en cada etapa del proceso electoral los partidos tienen una presencia importante, si del sorteo a más de medio millón de miembros de mesa se generaron observaciones en 35 casos? […] El discurso del fraude es un discurso de la mentira, un discurso similar a los antivacunas. No les importa las consecuencias, la ciencia, la verdad. Les importa solo sus intereses”, dijo Corvetto a La República.

El jefe de la ONPE afirmó que hasta el momento esas denuncias vienen siendo archivadas. “Por eso es que hemos, en este caso, ganado y seguiremos ganando porque todavía tenemos muchas más denuncias que iremos afrontando de manera exitosa como hasta ahora. El Ministerio Público y el Poder Judicial nos vienen dando la razón de manera plena”, agregó.



PIDE QUE SE DISCULPEN

Corvetto habló también de los “personajes de la narrativa del fraude”, consultado directamente por Keiko Fujimori, y mencionó que espera que se disculpen “por la democracia que han tratado de erosionar todos aquellos que levantaron las falsas ideas del fraude, que llenaría de odio a ciudadanos y ciudadanas movilizándolas, que agarraron calles y plazas para acusarnos a las entidades electorales, para insultarlos, para motivar a que la gente nos agreda”.

“Todos ellos, incluido Vargas Llosa, que creo que se encuentra o se ha encontrado absolutamente desinformado, le deben una gran disculpa al país. Espero escuchar a todos, hasta aquellos que dijeron que si yo no entregaba las firmas era un ladrón”, dijo.

AGRESIONES CONTINUAS

El jefe de la ONPE recordó las agresiones que recibió tras el proceso electoral, incluyendo una que sucedió dentro del Club Regatas y por el que recibió una sanción de seis meses por “haber hecho pública la versión física y verbal”.

“Adujeron que había mellado el buen nombre del club y me amonestaron porque intervine en el momento en que el efectivo de seguridad fue a identificar al agresor a pedido mío”, comentó.

No considera que la agresión sistemática deba ser el pago por defender la institucionalidad. “Nos encontramos en un contexto muy complejo. Y si lo es (el pago), yo lo asumo con absoluta dignidad. Hemos hecho lo que hemos debido hacer y me siento muy orgulloso. El Perú necesita funcionarios públicos que no se arrodillen frente a las presiones. Eso es lo que hemos hecho, mantenernos de pie”, finalizó.

