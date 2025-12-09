Presidente de Acción Popular impugnó resultados de elecciones internas por supuesto fraude

Alfredo Barnechea fue anunciado como el ganador por la ONPE, pero Julio Chávez, presidente de la agrupación política, indicó que se habrían dado irregularidades en el proceso.

Julio Chávez, presidente de Acción Popular, anunció este martes que ha presentado una impugnación a los resultados de las elecciones primarias que dejó como ganador a Alfredo Barnechea. Según señaló, se habría dado un fraude electoral.

"Deseo informar a nuestra militancia y público en general, que hoy 09/12 hemos impugnado el fraude electoral en las primarias de Acción Popular. Confiamos que el pleno del JNE hará justicia y no permitirá un candidato elegido con delegados truchos, como lo ha acreditado su área de fiscalización. No al fraude", se lee en su cuenta de X.

La ONPE informó el último domingo que Alfredo Barnechea García había ganado las elecciones primarias internas, bajo la modalidad de delegados, para ser el candidato a la Presidencia de la República por Acción Popular en los comicios del 2026.

En la lista presidencial, Barnechea es acompañado por Armando Villanueva Mercado, como candidato a la primera vicepresidencia, y por Tania Janet Abad Jaime, en la segunda vicepresidencia.

El proceso estuvo marcado por denuncias de presuntas maniobras para manipular la lista de delegados. Sin embargo, La ONPE rechazó que hubieran irregularidades.

La institución sostuvo que el informe del JNE, el cual mencionaba supuestas inconsistencias en el registro de delegados de AP, no refleja correctamente el marco legal vigente ni el procedimiento establecido para la comunicación de candidaturas.



El reporte del JNE advertía que la lista de delegados utilizada por la ONPE no coincidiría con la enviada por Acción Popular.