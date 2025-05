Denuncian que partido Primero la Gente falsificó firmas de peruanos que radican en el extranjero para presentarlos como militantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un reportaje de Punto final informó este domingo que ciudadanos peruanos que residen en el extranjero también fueron inscritos sin su consentimiento como militantes del partido político Primero la Gente.

En el reportaje presentaron algunos casos como el de Nidia Quispe Huamán, quien vive en Chile desde hace casi una década, pero para su sorpresa estaba afiliada a la agrupación. Sin embargo, ella señaló que no firmó ninguna ficha y calificó como “imposible” haberlo hecho.

Otras situaciones que se mencionan en la nota periodística corresponden a Estefany Hidalgo Antezana, residente en Francia, y Ángela Hermoza Paz, quien vive en Estados Unidos desde hace tres años. Ambas rechazaron haber participado en proceso alguno de afiliación, pese a que están desde el 2022 como supuestas militantes.

Las fichas de afiliación que contienen los nombres de todas las personas mencionadas fueron presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del proceso de inscripción del partido Primero la Gente.

El reportaje indicó que estos documentos fueron generados con datos extraídos de la base de Reniec, a través de una cuenta asignada a un funcionario de SUNARP, Sergio Segura. No obstante, esta persona negó haber participado en estas fichas irregulares de inscripción.

Segura señaló en el reportaje que Reniec desactivó su cuenta de búsqueda de fichas de identidad a inicios del 2019, pero esta fue reactivada 17 meses después sin su autorización.

Por su parte, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y militante de Primero la Gente, reconoció que está perdiendo la confianza con respecto al proceso de inscripción del partido. Si bien pidió una investigación, afirmó que no renunciará mientras no se compruebe que hubo una decisión institucional detrás de esto.

"El mundo de la política hoy es un mundo de corrupción y de crimen organizado y la tentación es salir corriendo, la mía también, pero me quedo porque es mi país y no voy a dejar que sea gobernado por la gente incorrecta. Hasta que no esté segura de que no fue una decisión institucional, no me voy a ir”, sostuvo.

Presunta fábrica de firmas

Punto Final reveló el domingo pasado que tuvo acceso a un total de 6 000 fichas del Reniec empleadas por una presunta ‘fábrica de firmas’ para producir falsos afiliados a Primero la Gente, de los cuales 4 039 figuraban como miembros del mencionado partido.

El dominical señaló que, desde enero de este año, tomó contacto con un abogado tramitador del Centro de Lima, quien afirmaba ser parte de una maquinaria electoral dedicada a reproducir y llenar fichas de falsos afiliados a los partidos políticos.

“Se cobra de acuerdo a lo que los dueños de los partidos están dispuestos a pagar, un promedio de 6 soles por ficha llena. Ese monto cubre el pago por la información obtenida del Reniec, el pago por el llenado de datos, las fichas de afiliados, por poner las firmas falsas, ganancias de los encargados y los útiles de escritorio”, señaló esta persona en el reportaje.

Miguel del Castillo y Marco Ceballos son los fundadores de la agrupación. Ambos han negado irregularidades en el proceso de inscripción.