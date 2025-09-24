López Aliaga dice que Departamento de Estado de EE.UU. enviará una carta de queja por situación de trenes donados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que el Departamento de Estado de Estados Unidos enviará una carta de queja al Perú por la demora en la operatividad de los trenes donados por la empresa Caltrain para el proyecto ferroviario Lima-Chosica, los que se encuentran almacenados en la capital desde junio.

“Este gobierno de la señora (Dina) Boluarte está quedando pésimo. Estamos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde me dicen claramente vamos a mandar una carta de queja. Díganle, señores, aquí hay una donación de trenes funcionando [...] es un insulto bien grave, bien grave, eso no se va a permitir a nadie”, dijo durante la inauguración de un hospital de la Solidaridad en Miraflores.

Las declaraciones del burgomaestre se dan al día siguiente de la reunión que sostuvo con miembros del Ejecutivo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Centro de Lima, tras varias semanas de tensiones entre López Aliaga y el ministro de Transportes, César Sandoval, por diferencias sobre la viabilidad del proyecto.

Anoche, al salir de la reunión, el alcalde de Lima evito dar declaraciones sobre el reinicio de las conversaciones, y esta tarde indicó que las reuniones continuarán aunque no preciso fechas.

"Estoy revisando todos los contratos de los que han avanzado, porque había una primera reunión anoche [...] pero voy a seguir, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo [...] o voy a seguir más rápido [...] hay mucha mafia, mucha gente ahí detrás, para que no se haga nada, pero los trenes van a funcionar”, manifestó.

La respuesta de Arana a López Aliaga

Al ser consultado sobre las declaraciones del alcalde respecto a una supuesta carta de queja de Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó no tener conocimiento de ello y que tampoco ha escuchado las afirmaciones de López Aliaga.

"Yo no he tenido conocimiento, ni he escuchado las declaraciones del burgomaestre limeño. Sin embargo, lo que yo le tengo que decir es que los canales entre los países están dispuestos también de manera clara. Son las cancillerías entre las cuales se ve", dijo este miércoles el titular de la PCM en conferencia de prensa.

"(Si) es un asunto en el que se pretende comprometer a un Estado soberano, considero que esto debe ser tratado en los canales correspondientes", agregó.

En cuanto al regreso a las conversaciones con el alcalde de Lima, Arana señaló que desde el Ejecutivo siempre fueron "claros en mantener un diálogo fructífero y permanente", pero en el marco de la vía técnica y no política.

"Cuando se tuvo que analizar la procedencia de darle trámite al caso de los trenes, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones tuvo a bien efectuar una mesa de trabajo [...] se analizó de manera técnica, no política, ni de manera personal, muy a pesar que incluso el señor ministro recibió algunos calificativos (de parte de López Aliaga) que no los voy a mencionar, pero por encima de los calificativos está el país, está la ciudadanía", dijo Arana.

El premier destacó la disposición de López Aliaga de retomar el diálogo para sacar adelante el proyecto del tren Lima-Chosica y señaló que este se reinició "analizando lo que la mesa de trabajo ya había avanzado".

"Y yo lo que le puedo decir [...] que con el propósito de que esto no se politice, o que tal vez alguno de los medios pueda malinterpretar, o sabiendo que la información es correcta, desinforme deliberadamente, nos hemos comprometido a no hacer pública la información, sobre todo el análisis, hasta que no tomemos una decisión", zanjó.